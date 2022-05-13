İSTANBUL 26°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2022 Cuma / 12 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,4452
  • EURO
    16,0803
  • ALTIN
    904.865
  • BIST100
    2390.98
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ engelli parkurunu gözleri bantlı şekilde gezdi
Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ engelli parkurunu gözleri bantlı şekilde gezdi

Bilecik'te farkındalık oluşturmak için kurulan engelli parkurunu gözleri bantlı şekilde gezen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, herkesin potansiyel engelli adayı olduğunu söyledi. Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için çözüm ürettiklerini de belirten Dağ, 'Öncelikle sosyal ve toplumsal hayata katılımlarını sağlamamız lazım' dedi.

DHA13 Mayıs 2022 Cuma 09:28 - Güncelleme:
ABONE OL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bilecik'te 10- 16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'na kurulan Engelsiz Yarınlar Derneği'nin açtığı stantları gezdi. Burada görevlilerle sohbet eden Dağ, daha sonra meydanda farkındalık yaratmak için kurulan engelli parkurlarını inceledi. Görme engelli bireylerin duygularını anlamak için parkurda gözleri bantlı şekilde yürüyen Dağ, herkesin potansiyel engelli adayı olduğunu söyledi.

'ÇÖZÜMLER ÜRETMEMİZ GEREKİYOR'

Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için çözüm ürettiklerini de dile getiren Dağ, "Öncelikle sosyal ve toplumsal hayata katılımlarını sağlamamız lazım. Halk eğitim merkezleri ve zaman zaman belediyelerimizin çalışmalarıyla, toplumsal hayata katılımlarını sağlamaya gayret ediyoruz. Bir yandan da onların yaşadıklarını gençlerimizin farkındalık olarak görmesinde fayda var. Gelecek nesiller açısından bu çok kıymetli bir davranış. Ailelerinin, sürekli onlara bakmak durumunda oldukları için zaman zaman hava almasını sağlayan ve gelecek endişesi olmayacakları çözümler üretmemiz gerekiyor. Bunların hepsini bugüne kadar hayata geçirmeye gayret ettik. Bundan sonra da hayata geçirmeye gayret edeceğiz" diye konuştu.

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
  • engelli parkuru
  • Bilecik

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.