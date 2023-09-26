AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan TEKNOFEST daveti

Hamza Dağ, TEKNOFEST İzmir'e ev sahipliği yapacak Çiğli Havaalanı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, festival için hazırlıkların tamamlandığını vurguladı.

Türkiye'de İHA, SİHA, Akıncı, Kızılelma, Togg, TCG Anadolu gibi çığır açan projelerin hayata geçirildiğini hatırlatan Hamza Dağ, teknoloji alanında Türkiye'nin attığı adımlara dikkati çekti.

TEKNOFEST'in savunma sanayinin yanı sıra diğer alanlardaki teknolojik gelişmelere de katkı sağladığını belirten Dağ, şunları söyledi:

"Buralarda yetişen çocukların yapacağı işler, bize çok daha güzel bir Türkiye'nin müjdesini veriyor. İzmir de teknoloji anlamında önemli adımlar attığımız bir şehir. Özellikle her üniversitemizde, teknokentimiz var. Liselerde, deney yap atölyelerinde yetişen, büyüyen çocuklarımızın yarınlarda ülkemize ve insanlığa katkı sağlayarak sonra da ekonomimize katkı sağlayarak ortaya koyacakları imkanlar hepimizi mutlu edecektir. Tüm hemşerilerimizi TEKNOFEST'e bekliyoruz."

- "BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNE EN FAZLA GENÇLER DESTEK VERİYOR"



AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da İzmirli gençler olarak yarın başlayacak festival nedeniyle heyecanlı olduklarını vurguladı.

İnan, organizasyon için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, T3 Vakfı, Milli Teknoloji Takımı, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'a teşekkür etti.

Türkiye'de "kuşak tartışmaları" yapıldığını belirten İnan, "Ancak Cumhurbaşkanımız en güçlü tanımlamayı yaptı; o da 'TEKNOFEST kuşağı' dedi" ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'lere gençlerin ilgisinin büyük olduğunu vurgulayan İnan, şöyle konuştu:

"İzmir, kuruluşun, kurtuluşun kenti. İstiklalin ve istikbalin kenti. Hasan Tahsin'in tabancasıyla başlattığı kurtuluş mücadelemiz bugün bağımsızlık mücadelemiz şeklinde devam ediyor ve bugün o Hasan Tahsin'in tabancasıyla başladığı mücadele, bugün Akıncı ile, SİHA ile, İHA ile, Altay tankımızla, TCG Anadolu'muzla, Kızılelma'mızla ve diğer yerli ve milli alandaki icraatımızla devam ediyor. Bu bağımsızlık mücadelesine hiç şüphesiz Türkiye'de en fazla gençler destek veriyor, TEKNOFEST kuşağı destek veriyor. Yarın da inşallah belki de 50 yılın en büyük festivalini biz İzmir'de gerçekleştireceğiz. Bunun için çok heyecanlıyız."

Eyyüp Kadir İnan, tüm İzmirlileri Çiğli'ye beklediklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir milletvekilleri Şebnem Bursalı ve Yaşar Kırkpınar da festival alanını ziyaret etti.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Dağ, İnan ve AK Parti İzmir Milletvekilleri Bursalı ve Kırkpınar ile bir süre sohbet etti.