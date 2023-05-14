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  • AK Parti Genel Merkezi'ndeki arama... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Bomba ihbarı durumu söz konusu değildir
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AK Parti Genel Merkezi'ndeki arama... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Bomba ihbarı durumu söz konusu değildir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: “Rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleşmektedir. Bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir.

14 Mayıs 2023 Pazar 20:28 - Güncelleme:
AK Parti Genel Merkezi'ndeki arama... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Bomba ihbarı durumu söz konusu değildir
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "Rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleşmektedir. Bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir.

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