AK Parti Genel Merkezi'ndeki arama... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Bomba ihbarı durumu söz konusu değildir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: “Rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleşmektedir. Bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "Rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleşmektedir. Bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir.