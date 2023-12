AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Türkiye son 5 senede gördü ki belediyecilik işi CHP'nin işi değil

Yozgat'ta partisinin il teşkilatınca Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen istişare toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yaptı.

Kandemir, Yozgat'ta teşkilat mensuplarıyla bir araya geleceklerini söyledi.

Yılbaşına kalmadan belediye başkan adaylarını açıklamaya başlayacaklarını belirten Kandemir, "Cumhur İttifakı olarak, AK Parti olarak çok büyük heyecanla büyük bir titizlikle hazırlanıyoruz seçimlerimize. Teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanı arkadaşlarımız, bakanlarımız, MKYK üyesi arkadaşlarımız Türkiye'nin dört bir yanında, sahada gayret gösteriyor, mücadele ediyorlar." diye konuştu.

AK Parti'nin seçim partisi olmadığını dile getiren Kandemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti, her an sokakta olan, bütün kadrolarıyla milletvekillerinden belediye başkanlarına, teşkilatlarından kadın, gençlik kollarına sahada olan bir siyasi hareket. Dolayısıyla aslında bu toplantıları rutin yapıyoruz. İnanıyoruz ki Türkiye'nin her köşesinde, her yanında, her sokağında AK Parti'yi destekleyen vatandaşlarımız bir kere daha bu seçimde de arzıendam ettiğimizde, huzurlarına çıktığımızda emaneti bize verirler. Biz bu emanete talibiz. Gönlümüzden geçen, arzu ettiğimiz, önümüzde beş sene hükümet olarak hizmet edeceğimiz milletimize yerelde de bir marka haline gelmiş AK Parti belediyeciliği anlayışını götürelim."

Millet teveccüh gösterirse hizmete hazır olduklarını vurgulayan Kandemir, "Türkiye son 5 senede gördü ki özellikle İstanbul, Ankara, İzmir örneğinde, belediyecilik işi bu muhalefetin, CHP'nin işi değil. Belediyecilik işi, Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin işi. Kaybettiğimiz seneleri diğer illerde geri almak istiyoruz. Daha güzeline talibiz, daha güzelini yapmak için heyecanlıyız. Hem heyecanımız hem hayalimiz hem arzumuz, şevkimiz var." ifadelerini kullandı.

Kandemir, açıklamasının ardından basına kapalı yapılan istişare toplantısına katıldı.