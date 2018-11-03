AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: Türkiye sadece hudutları içerisinde değil dışında da lider ülke

Karaaslan, Samsun'un Havza ilçesindeki gençlik merkezinde, partisinin ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana gerek Türkiye, gerek partileri, gerekse uğruna savaştıkları değerlerin çok önemli eşiklerden geçtiğini söyledi.

Artık önlerinde çok güçlü hedefler bulunduğuna işaret eden Çiğdem Karaaslan, "Türkiye olarak 3 Kasım'da bizi iktidara taşıyan ruhu hala muhafaza ettiğimizi, hala vatandaşımızın beklentilerini ulaştırma konusunda ilk sırada olduğumuzu, bunu başarabilecek çalışma azmine sahip tek ekip olduğumuzu biliyoruz. Gideceğimiz yol güllük gülistanlık olmayacak ama birlikte yürüme idealimiz çok çok önemli." diye konuştu.

Önlerinde yerel seçimler bulunduğunu, bu kapsamda daha çok bir araya geleceklerini dile getiren Karaaslan, "Türkiye'de bir seçimden çıkmak eskiden belki bir partinin zafer kazanması veya kaybetmesi anlamına gelirdi ama bugün böyle değil. Bugün bir seçimden çıkmak, daha farklı anlamlar taşıyor. Çünkü tehditler partimize karşı değil, bizlere karşı değil, aynı zamanda ülkemize karşı." ifadesini kullandı.

Çiğdem Karaaslan, son dönemde Türkiye'ye karşı oynanan oyunlardan herkesin etkilendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Buna karşı bıraktık mı kendimizi? Ya da 'Bundan sonra bu iş toparlanmaz' dedik mi? 'Bitti artık, bu işin, bu ipin ucu kaçtı' diye hiç düşündük mü? Hayır. Daha sıkı sıkıya bağlandık. Değiştirebileceğimiz her şey için, bunu değiştirebilme kabiliyeti için elbette önce Rabb'imize dua ederek istedik. Sonra bunu değiştirmek için azim ve çalışmayı koyduk ortaya ve başardık. Türkiye önümüzdeki dönemde iddiası, duruşu ile sadece hudutları içerisinde değil hudutları dışındaki mücadelesi ile de lider ülke."

Şehirleri kalkındırırken, bunun ilçeleri kalkındırarak mümkün olacağını bildiklerini anlatan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşım önümüzdeki dönem inşallah ekonomik olarak, daha aydınlık bir gelecek olarak, istihdam olarak dönecek. Çocuklarımızın başka yerlerde arayışa girmektense, kendi memleketinde hayatına devam etmesi hem de en güzel şartlarda devam ettirebileceği bir kazancı sağlamak için çalışıyoruz. O yüzden hepimiz tek yürek halinde hareket ediyoruz. Bizim için olanları muhafaza etmek zaten başarı sayılmaz. Bizde olmayanları da belediyecilik hizmetlerimiz, bizim bakış açımız ile tanıştırmak en büyük hedefimiz. Onu da inşallah hep birlikte başaracağız. Her ne yapıyorsak bunu Türkiye'miz için, güzel ülkemiz için yapacağız."

Toplantıya Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir ile partililer katıldı.