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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: İmamoğlu bu süreçlerin bitmesini hangi hakka dayanarak istiyor?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 'Ekrem İmamoğlu seçim itirazı ile ilgili süreçlerin ne bitmesini hangi hakka dayanarak istiyor?' dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart Mahalli İdari Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, burada yaptığı açıklamada, "(Ekrem İmamoğlu) Sen seçildiğine nereden kanaat getiriyorsun?" dedi.
 
Yavuz, "Cumhuriyet Halk Partisi, bir yandan geçmiş seçimlerde ve bu seçimde kendisi için gördüğü hakkı bize çok görmesi anlaşılır gibi değildir. Tehditvari yaklaşımlarla sokağa işaret etmesi, başka imalarda bulunması bir devlet adamına yakışmaz, bir siyasetçiye yakışmaz." ifadesini kullandı.
 
"Aradaki fark 29 binlerden 20 binin altına inmiştir"
 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "Daha çok az sayıda sandık açıldı ve bizim maddi itirazlara ilişkin ileri sürdüğümüz dilekçelerin çok azı görüşüldü, çok azını ileri sürdük. Buna rağmen aradaki fark 29 binlerden 20 binin altına inmiştir." diye konuştu.
 
Yavuz, "Sancaktepe'de oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Bizimkisi reddedildi, Cumhuriyet Halk Partisi itiraz etti ve bu karar verildi. Sadece Sancaktepe'de mi? Türkiye'nin birçok yerinde itiraz edildi. Bu ne perhiz ne lahana turşusu." ifadesini kullandı.

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