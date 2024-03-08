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  • AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş: Türkiye sonuna doğru enflasyonu azalmış bir ülke konumuna gelecek
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AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş: Türkiye sonuna doğru enflasyonu azalmış bir ülke konumuna gelecek

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, '31 Mart seçimlerini atlattıktan sonra Türkiye, yıl sonuna doğru enflasyonu azalmış, normalleşmiş ve istikrara ulaşmış bir ülke konumuna gelecek.' dedi.

AA8 Mart 2024 Cuma 17:43 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş: Türkiye sonuna doğru enflasyonu azalmış bir ülke konumuna gelecek
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Elitaş, Aksaray Belediyesince yapılan Aksaray Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 yıldır devletin başında olduğunu söyledi.

Dünya tarihinde böylesine bir başarının görülmediğini ifade eden Elitaş, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan girdiği her seçimden birinci çıkıyor. Erdoğan, her seçimde kendisini tazeleyen ve vatandaşın verdiği mesajı en iyi şekilde alan bir siyasi lider. Ekonomik sıkıntılar var, doğru. Dünyada pandemi sonucunda oluşan ekonomi henüz olgunlaşmadı ve normalleşmedi. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin vaatlerinin yerine getirilmesi için bütçeden ayrılan kaynakların etkileri ortadan kalkmadı. 31 Mart seçimlerini atlattıktan sonra Türkiye, yıl sonuna doğru enflasyonu azalmış, normalleşmiş ve istikrara ulaşmış bir ülke konumuna gelecek. Emeklilerin maaşları düşük, doğru. Ücretler düşük, doğru. İmkanlar dahilinde, enflasyonu artırmayacak, ekonomik krizi tetiklemeyecek hesap ve kitapla bir çalışma içerisindeyiz. Ekonomiyle ilgili her şey düzelebilir, tüm sorunları çözebiliriz. Hiçbir sorun çözümsüz değildir. Yeter ki kararlı, hazır ve ekibiniz güçlü olsun."

Elitaş, 31 Mart seçimleri öncesinde vaatlerin havada uçuştuğunu, kazanma ihtimali bulunmayan partilerin mangalda kül bırakmadığı bir dönem içerisine girdiklerini ifade etti.

Türkiye'de, yerel seçimlerin ardından 4 yıl seçim olmadığını hatırlatan Elitaş, "Türkiye'de istikrar şart. İstikrar olabilmesi için de arkasında bir halk desteği olması şart. Umut ediyorum hemşehrilerim bugüne kadar verdiği destekleri aklı selim içerisinde, sağduyu içerisinde 31 Mart'ta sandığa gittikleri anda gösterecektir. Seçimlere, bugünle birlikte 23 gün kaldı. Televizyonlarda dinlediklerimiz, çarşıda ve pazarda yaşadıklarımız, hissiyatlarımızı değiştirebilir. Anlık hissiyatlarla değil, gelecekle ilgili meseleler için sağduyu ile düşünerek tercihlerde bulunacağınıza inanıyorum." diye konuştu.

Dua edilmesinin ardından Elitaş ve beraberindeki engelli vatandaşlar, kurdele keserek Aksaray Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

  • Mustafa Elitaş
  • enflasyon azalma
  • emekli

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