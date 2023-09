AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Kıbrıs Türkü'nün derdi bizim derdimizdir

Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği KKTC'de, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel ile ayrı ayrı görüştü.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu ile yaptığı görüşmede konuşan Yıldırım, 40 yıldır KKTC'nin yaşadığı zorlukların Türkiye tarafından bilindiğini vurguladı.

Yıldırım, uluslararası hukuka aykırı izolasyonların Kıbrıs Türklerine bedel ödettiğini söyledi.

KKTC'nin geçen yıl Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) gözlemci üye olarak kabul edilmesinin dönüm noktası olduğunu belirten Yıldırım, bu gelişmeyle KKTC'ye geniş bir coğrafyada alan açıldığını dile getirdi.

"ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN TÜRKİYE KKTC'NİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK"



Yıldırım, hem uluslararası hem de bölgesel baskıların kalkmasıyla KKTC'nin TDT gözlemci üyeliğinin meyvelerinin görüleceğini işaret ederek, "Şartlar ne olursa olsun Türkiye, KKTC'nin, Kıbrıs halkının hep yanında olmuştur bundan sonra da olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda KKTC'nin yıllardır maruz kaldığı haksızlığa dikkat çektiğini ve KKTC'nin tanınması yönünde çağrıda bulunduğunu hatırlatan Yıldırım, bu meselenin partiler üstü olduğunun altını çizdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise KKTC ve Türkiye'nin aynı davanın yolcuları olduğunu belirterek, "Ufkumuz aynı, ülkümüz aynı, yola devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türk dünyası ve Türkiye konu olduğu zaman ayrı bir heyecan duyduklarını vurgulayan Töre, KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olarak kabul edilmesinin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Töre, iki ülkenin Türkiye ile KKTC'nin birlikte yürümeye devam edeceğinin altını çizerek, "Mutlaka yarınlar çok daha güzel olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"KIBRIS TÜRKÜ'NÜN DERDİ BİZİM DERDİMİZDİR, SEVİNCİ BİZİM SEVİNCİMİZDİR"



Yıldırım, daha sonra Başbakan Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Kabul sırasında basın mensuplarına konuşan Yıldırım, KKTC'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu kaydederek, "Bugün evimizden biraz uzaktayız ama yine evimizdeyiz burası da bizim evimiz dolayısıyla yabancılık çekmiyoruz." dedi.

Yıldırım, büyük mücadelelerin ardından 2022'de KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olmasına ilişkin, "40 yıla varan izolasyonları ortadan kaldırmaya yönelik çok ciddi gelişmedir." ifadesini kullandı.

Ulaştırma Bakanlığı süresince Türkiye'de ulaşım ve altyapı adına ne yapıldıysa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın riyasetinde KKTC'de de aynısını yaptıklarını aktaran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıbrıs Türkü'nün derdi bizim derdimizdir, sevinci bizim sevincimizdir. Dolayısıyla her fırsatta her zeminde her yerde Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını, mücadelesini savunmak, bunun kavgasını yapmak her Türk'ün boynunun borcudur."

Yarın panel düzenleneceğini belirten Yıldırım, bu panelde TDT'nin KKTC ile entegrasyonu bağlamındaki imkanları, zorlukları ve potansiyellerinin tartışılacağını söyledi.

Yıldırım, KKTC'nin TDT'ye gözlemci üyeliğinin ülkeye 170 milyonluk Türk dünyasına ve 4,5 milyon kilometrekarelik kadim coğrafyaya açılmasına imkan sağladığını vurguladı.

TDT Aksakallar Heyeti olarak hedeflerinin "insanların entegrasyonunu sağlamak" olduğuna dikkati çeken Yıldırım, kültürel, dil, din, ticaret, altyapı ve birçok alanda ortaklıkları gün yüzüne çıkarmak istediklerini kaydetti.

Başbakan Üstel de Yıldırım'ı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yıldırım'ın gerek ulaştırma bakanı gerekse başbakanlık dönemlerinde KKTC için büyük projelere imza attığını dile getiren Üstel, "(Yıldırım) KKTC'de ilk bölünmüş yolların yapılmasına ön ayak olan değerli bir başkanımızdır." dedi.

Üstel, "Kendisi zaten KKTC'ye geldiğinde yavru vatan bir tarafta olsa bile kendi ikinci adresine geliyor. İkinci evine geliyor." ifadesini kullandı.