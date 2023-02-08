AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan CHP'ye Hatay Havalimanı tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, depremin vurduğu Hatay'daki incelemelerine eşlik eden Yıldırım, beraberinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Hatay Havalimanı'na geldi.



Deprem nedeniyle pistte meydana gelen hasarın onarımına yönelik çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sözlerine depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyerek başlayan Yıldırım, Hatay'ın depremin en fazla etkilediği iller arasında olduğuna dikkati çekti.

Havalimanının da depremde zarar gördüğünü aktaran Yıldırım, şunları söyledi:

"Depremde arama kurtarma yardımlarının, en hızlı şekilde iletilmesi için havaalanının hayati öneme sahip olduğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün Hatay'da. Bizden de havalimanındaki çalışmaları yerinde incelememizi istedi. Geldik, çalışmalar İstanbul Havalimanı ve Devlet Hava Meydanlarının koordinasyonunda büyük bir süratle devam ediyor. Yarılan derzler, anolar var. Bunların tamiratı gece gündüz demeden süratle yapılıyor. Ekipler zor şartlarda, soğukta çalışarak bir an önce yetiştirmeye gayret ediyorlar. Önümüzdeki pazar günü de uçuşa hazır hale getirecekler. Kalyon İnşaat, İGA (İstanbul İnternational Airport) Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Bey bu konuda söz verdi. İnşallah pazar günü yardımların gelmesi için doğrudan uçuşa hazır hale gelmiş olacak. Rabbim böyle büyük bir felaketi bir daha yaşatmasın. Devletimiz imkanları seferber etti ve burada hayatın normale dönmesi için herkes büyük bir gayret, özveriyle çalışıyor."

- "Duyduğumuza değil, gördüğümüze inanırız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz" paylaşımına yönelik değerlendirmesi sorulan Yıldırım, "Burada çalışanları gördük. Burada İstanbul Havalimanı'nın ekipleri çalışıyor, Devlet Hava Meydanlarının görevlisi burada. Ben burada CHP veya CHP'ye ait bir belediyenin ekiplerini, araçlarını, çalışanlarını görmedim. Dolayısıyla biz duyduğumuza değil, gördüğümüze inanırız. Vatandaşlarımız da eminim ki bunu böyle değerlendirecektir." yanıtını verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım açıklamalarını, "Gün ayrıştırma günü, siyaset yapma günü değildir. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Sen yaptın, ben yaptım meselesiyle milletin kafasını karıştırmaya, zaman israfına lüzum yok. Her kim elinden ne geliyorsa onu yapmakla meşgul. Akın akın ülkenin her yanından, yurt dışından insanlar buradaki depremzedelere yardım için koşuyor, ellerindeki bütün imkanları seferber ediyor. Ne kadar büyük bir millet olduğumuza bu felakette bir kez daha şahit olduk. Bu milletin bir ferdi olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum." ifadeleriyle tamamladı.

- Zarar gören 45 noktada yoğun çalışma

İGA Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Fırat Emsen, çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Deprem nedeniyle Hatay Havalimanı'nın üç kilometre uzunluğundaki ana pisti üzerinde 45 noktada hasar oluştuğunu ifade eden Emsen, "Zarar gören 45 noktanın tamamına müdahale ettik. Ekiplerimiz 24 saat üzerinden vardiyalı çalışıyorlar." dedi.

Çalışmalardaki son duruma ilişkin soru üzerine de Emsen, "Çalışmalarımızı toparladık, beton blokları yıktık, yeni beton dökümüne hazır hale getirdik. Yarın itibarıyla beton dökümüne başlayacağız. Pazar günü inşallah pistleri hizmete açmayı planlıyoruz." diye konuştu.