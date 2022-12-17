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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de esnafla görüştü

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi.

AA17 Aralık 2022 Cumartesi 20:01 - Güncelleme:
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de esnafla görüştü
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Merkeze bağlı Hastane Caddesi'ne gelen Keşir, burada vatandaşlarla buluştu.

Keşir, taleplerini dinlediği vatandaşlar ve esnafın yeni yılını kutladı, fotoğraf çektirdi.

Keşir'e AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, AK Parti Düzce İl Kadın Kolları Başkanı Şulenur Kubilay Yılmaz, AK Parti Düzce Merkez İlçe Başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililer eşlik etti.

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