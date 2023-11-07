İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2023 Salı / 24 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,5041
  • EURO
    30,4286
  • ALTIN
    1800.13
  • BIST100
    7836.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti Genel Merkezinde basına kapalı gerçekleşen MKYK toplantısı 2 saat 30 dakika sürdü
Güncel

AK Parti Genel Merkezinde basına kapalı gerçekleşen MKYK toplantısı 2 saat 30 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı 2 saat 30 dakika sürdü.

AA7 Kasım 2023 Salı 15:04 - Güncelleme:
AK Parti Genel Merkezinde basına kapalı gerçekleşen MKYK toplantısı 2 saat 30 dakika sürdü
ABONE OL

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı 2 saat 30 dakika sürdü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.