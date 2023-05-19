AK Parti, görevden alınan CHP'li Cansu Doğan hakkında suç duyurusunda bulunacak

CHP Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Doğan'ın 14 Mayıs'taki seçimlerin ardından sosyal medya hesabından deprem bölgesindeki seçim sonuçlarıyla ilgili paylaşımda bulunduğunu söyledi.

Doğan'ın paylaşımına gelen tepkiler üzerine inceleme başlattıklarını vurgulayan Erol, "Bugün yönetim kurulumuz toplandı ve Cansu Doğan'ı görevden aldık. Ardından da disiplin kuruluna sevk ettik." diye konuştu.

Erol, Doğan'ın paylaşımları nedeniyle depremzedelerden özür diledi.

AK Parti Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal da "Yüce Türk milletimizin değerli vatandaşlarına siyasi tercihleri nedeniyle kin ve tahrik dolu sosyal medya paylaşımında bulunan Doğan hakkında Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunacağımızı ifade ediyoruz." dedi.