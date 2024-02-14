AK Parti Grup Başkanvekili Gül: Sorumlular kimse onlardan hesap sorulacağına hepimizin inancı tamdır

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

- "ÇEVRE FELAKETİNİN DE YAŞANMAMASINI ÖZELLİKLE DİLİYORUZ"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Erzincanlılara ve bütün madencilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "İnşallah, özellikle böyle vahim bir hadisede, toprak kayması neticesinde bir çevre felaketinin de yaşanmamasını özellikle diliyoruz. İnşallah can kaybı olmaz, göçük altında madencilerimize sağ salim kavuşuruz." sözlerini sarf etti.

Akçay, Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan olayla ilgili Meclis araştırma komisyonu kurulması ve araştırma neticesinde hata, kusur ve varsa kasıtların tespit edilerek alınacak önlemlerin belirlenmesinin yerinde olacağını düşündüklerini dile getirdi.

- "SORUMLULAR KİMSE ONLARDAN HESAP SORULACAĞINA HEPİMİZİN İNANCI TAMDIR"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, olayın ilk anından itibaren devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirterek, 339'u arama kurtarma ekibi olmak üzere, bin 708 personelin bölgede görev yaptığını bildirdi.

Telefon sinyalleri, metal tespit cihazları, uydu görüntüleri gibi teknik imkanlardan da destek alındığını kaydeden Gül, "Tek temennimiz, en büyük duamız, madencilerimize sağ salim ulaşmaktır. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma, adli soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca, idari soruşturmalar başlatılmıştır ve ilk etapta saha sorumlularının da bulunduğu 4 şahıs gözaltına alınmıştır." bilgisini paylaştı.

Hiçbir şeyin insan canından daha kıymetli olmadığını vurgulayan Gül, "Tek bir insanımızın kaybı da bizi derinden yaralar, derinden sarsar. Bu konuyla ilgili adli soruşturma çerçevesinde titiz bir şekilde yapılan çalışma maddi gerçeği ortaya çıkaracak. Kimin ihmali, kusuru, sorumluluğu varsa adalet önünde gereken cezayı alacağına inancımız tamdır. Adli süreçlerin bu anlamda titiz bir şekilde sürdürüleceğine ve bu konuda da sorumlular kimse onlardan hesap sorulacağına hepimizin inancı tamdır." değerlendirmesinde bulundu.