AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Sarıyer'de Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) tarafından düzenlenen 4. Tesis Yönetim Zirvesi'ne katıldı. Programa, Murat Kurum'un yanı sıra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, bir Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun ve çok sayıda dernek üyesi katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte başladı. Ardından dernek faaliyetlerinin olduğu video gösterimi izletildi. Murat Kurum, konuşması sırasında sitelerde sağlık merkezleri kuracağını da müjdeledi. Programda Kurum'a tablo hediye edildi. Öte yandan program sonunda ise TRKTYD il başkanları da mazbatalarını Kurum'un elinden aldı.

"TESİS YÖNETİMİ, TÜRKİYE'DE HENÜZ ÇOK YENİ VE BÜYÜYEN BİR SEKTÖRDÜR"

Programda konuşan Kurum, "Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nin ortaya koyduğu çalışmaları yakından takip ediyoruz. Derneğimiz ilk olarak son dönemde giderek önem kazanan site, apartman ve toplu konut yaşam alanlarının yönetimiyle ilgili ilk adımı attı. Sektörün tek bir çatı altında toplanarak faaliyet vermesi Kentsel Tesis Yönetimini daha işlevsel bir hale getirdi. Tesis yönetimi, Türkiye'de henüz çok yeni ve büyüyen bir sektördür. 1990'lı yıllarda İstanbul'da, plaza ve alışveriş merkezlerinin inşaatıyla faaliyetlerine başlayan bu sektör, son 20 yılda şehirlerde büyük bir hızla yayılıyor. Bugün istikrarlı ve yapı sektörünün tüm potansiyelini harekete geçiren bir iktidarın varlığı, emlak sektörünün yükselen alım gücüyle hızla gelişmesi ve nitelikli konut projelerinin artması bunun en büyük nedenidir. Son 20 yılda plansız ve çarpık kentleşmeyi ortadan kaldırmak için, ülkemizin dört bir yanında başlatılan kentsel dönüşüm ve toplu konut faaliyetleri hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Türkiye'nin ve milletimizin zenginleşmesiyle birlikte gecekondu mahalleleri ve çöküntü alanları yerlerini hızla toplu yapılara ve sitelere bıraktı. İstanbul başta olmak üzere tüm büyük şehirlerimizde toplu yapıların yoğun olması, 5 bin nüfusu geçen sitelerin yaygınlaşması ise tesis yönetiminin önemini son derece artırmıştır" dedi.

"SİTELERDE SAĞLIK MERKEZLERİ KURACAĞIZ"

Sitelerde sağlık merkezleri kuracağını müjdeleyen Kurum, "Site yönetimlerinin kalitesini artırmak, vatandaşlarımızın hayatını daha konforlu ve kaliteli hale getirmek için gündemimizde pek çok yenilik var. İstanbul'umuzda kat maliklerimizden gelecek talepler doğrultusunda sitelerimizin ortak alanlarına birçok hizmeti getirmek istiyoruz. Gençlerimiz ve okul çağındaki yavrularımız kurulan etüt merkezlerinde ödevlerini yapacaklar. Sitelerde sağlık merkezleri kuracağız. Bu sağlık kabinlerinde, hareket kabiliyetinden yoksun, yaşlılarımızın tansiyon ve şeker ölçümlerini yapıp iğnelerini vuracağız. Sitelerimizde oluşturacağımız sağlık biriminde basit sağlık işlemlerini yapacağız. Yaşlılarımızın ve büyüklerimizin sağlık hizmetini ayaklarına götüreceğiz. Site sakinlerimizin aidatlarla ilgili problemleri var. Bazı sitelerimizde fahiş oranda, nerdeyse bir kira kadar aidat alınmaktadır. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için İBB olarak gerekli çalışmaları yapacağız. Aidatları vatandaşlarımızın ödeyebileceği makul fiyatlara çekmek için sizlerle birlikte çalışacağız. Yüksek aidat artışlarına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"CHP'Lİ YÖNETİM TIPKI DON KİŞOT GİBİ"

Mevcut İBB yönetiminin İstanbul'un hayali sorunlarıyla ilgilendiğini vurgulayan Kurum, "İstanbul'un birçok büyük sıkıntısı ve sorunu var. Bu sorunlar, son 5 yılda, çözüm üretilemediği, görmezden gelindiği, sümen altı edildiği için çığ gibi büyümüş ve İstanbulluların hayatını yaşanmaz bir hale getirmiştir. İstanbul'u bu hale getirenler, bu büyük sorumsuzluğun sahibi olan mevcut CHP'li İBB yönetimidir. CHP'li yönetim tıpkı Don Kişot gibi gerçek sorunlar dururken hayali sorunlarla, hayali düşmanlarla kavga ediyor. Mevcut İBB yönetimi 5 yıldır böyle bir zihniyetle hareket ediyor. Biz bugün sadece İstanbul'un kavgasını ve mücadelesini veriyoruz. Mevcut yönetim son 5 yıldır İstanbul'un, sitelerin, vatandaşların sorunlarıyla zerre kadar ilgilenmiyor. İstanbul dışında her şeyin kavgasını veriyor, ama bir tek İstanbul'un kavgasını vermiyor. İstanbullu hemşerilerimiz, 31 Mart'ta şehr-i İstanbul'u emin ellere, liyakatli ellere, gerçek belediyeciliğe teslim edecektir. İstanbullu kardeşlerimiz, 5 yıl süren fetret dönemini bitirecektir. Milletimizle birlikte bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz" ifadelerine yer verdi.