AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Küçükçekmece'de bir otelde düzenlenen Eğitim Bir-Sen 7. Dönem 12.Bölge 1.Teşkilat Eğitim Programı'na katıldı. Düzenlenen programa Kurum'un yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile sendika üyesi eğitimciler katıldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum programda bir konuşma yaptı.

"BİRLİĞİMİZİ BERABERLİĞİMİZİ, KARARLILIĞIMIZI KORUYACAĞIZ"

Konuşmasına AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın aday tanıtım etkinliği sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınayarak başlayan Kurum, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya da rahmet diledi. Kurum, "Bu menfur saldırıda ağır yaralanan kardeşimize Rabbimizden acil şifalar diliyoruz. Kendisinin güzel haberlerini tüm teşkilatımızla birlikte bekliyoruz, Cenab-ı Allah'a dua ediyoruz. Biz ne suretle olursa olsun, seçim çalışmalarımıza kasteden bu saldırı karşısında; birliğimizi beraberliğimizi, kararlılığımızı koruyacağız. Ve hiç kimsenin bu süreci baltalama çalışmalarına, gölgelemesine müsaade etmeyeceğiz. Tarifsiz bir acı yaşıyoruz. Kardeşimiz şehit oldu. Çünkü kendisi, bu davaya, Büyük Türkiye davasına yüreğiyle, kalbiyle, çalışmalarıyla sonuna kadar hizmet etti. Ben merhume kardeşimizin değerli eşi, yol arkadaşımız Muharrem Baltacı kardeşimize baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.

"31 MART AKŞAMI YÜZDE YÜZ O SARAÇHANE'DEN AYRILACAKSINIZ"

Konuşmasının devamında seçimi kesinlikle kazanacaklarına inandıklarını vurgulayan Kurum, "Biz daima memurumuzun hak arama mücadelesine destek verdik. Sadece hakların elde edilmesi noktasında değil, ilerlediğimiz tüm sarp yollarda Yerli, milli ve onurlu bir duruşuö birlikte gösterdik. Hele öğretmenlerimizin, 15 Temmuz'da alanlara en önde koşmasını asla ve asla unutamayız. Bakanlık dönemimde; nasıl yol arkadaşı olarak birlikte yürüdüysek; belediyede de bizim yol arkadaşımız sizler olacaksınız. Çalışanlarımızın, memurlarımızın haklarına dair iyileştirmeleri birlikte düşünmekle kalmayacağız, birlikte uygulayacağız. Büyükşehir Belediyesi şu an bir telaş içerisinde, ne yapacağını, ne söyleyeceğini açıkçası tam bilmiyor. Bu kaos ve karmaşa içerisinde biz belediye çalışanlarımızın ücretlerini, şartlarını iyileştireceğimizi ifade ettiğimizde onlar da alelacele bir promosyon verdiler. Promosyon verilen kardeşlerimize, 'Bu sizin 31 Mart'ta ki görüşünüzü değiştirir mi' diye sorduğumuzda, arkadaşlarımız bize şu cevabı verdiler, 'Biz kurumumuzu seviyoruz ve kurumsal düşünüyoruz' dediler. O yüzden Büyükşehir Belediyesi promosyon da verse, tutamayacağı vaatleri de verse, buradaki kardeşlerim, bizim yol arkadaşlarımız öyle davasını bir promosyona değişmez. Olaya bir bütün bakar. Olaya büyük Türkiye davası olarak bakar. Siz ne yaparsanız yapın nafile, verdiğiniz sözleri tutamadınız ama şu gerçek var ki; 31 Mart akşamı yüzde yüz o Saraçhane'den ayrılacaksınız" dedi.

"BİZİM YÖNETİMİMİZDE, HİÇ KİMSE HAKSIZLIĞA UĞRAMAYACAK"

Memurlara yönelik çalışmalarının detaylarına değinen Kurum, "Göreve geldiğimizde İstanbul'da düzenlediğiniz özel eğitim programlarına tam destek vereceğiz. Okullarımızın temizlik, güvenlik ve bakımında yanınızda olacağız. İstanbul'da yaşayan memurlarımız için toplu ulaşımda iyileştirmelere gideceğiz. Çalışan memurlarımızın evlatları için her mahallemizde 7/24 esasıyla çalışacak kreşler yapacağız. Memurlarımızın, işçilerimizin, emekçi kardeşlerimizin kuracağı kooperatiflere; KİPTAŞ eliyle proje ve yapım gibi teknik destekler vereceğiz. Ev sahibi olmanızı elimizden geldiğince kolaylaştıracağız. İBB'den haksız yere çıkartılan tüm kardeşlerimizi tekrar işe alacağız. Ve bizim yönetimimizde, hiç kimse haksızlığa uğramayacak." dedi.