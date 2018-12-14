Ak Parti il ilçe belediye başkan adayı isim tam listesi Başkan Erdoğan son dakika Ak Parti belediye başkan adayı isim açıklamaları

Ak Parti il ilçe belediye başkan adayı isim tam listesi heyecanla bekleniyor. Erdoğan son dakika Ak Parti belediye başkan adayı isim açıklamaları yakından takip ediliyor. İstanbul Ankara'da hangi ilçede kimler aday olacak? 2019 Yerel Seçimleri Ak Parti il ilçe belediye başkan adayı isim listesinde kimler var? Yerel seçimler ne zaman? İstanbul Ankara ve İzmir'de Ak Parti il ilçe belediye başkan adayı isimleri açıklandı mı? İstanbul'da Ak Parti adayı kim oldu? Ankara ve İzmir'de Ak Parti il ilçe belediye başkan adayı kimdir? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Yerel seçimlere yaklaşık 3,5 ay kaldı. AK Parti illerde aday belirleme sürecini neredeyse tamamladı. Başkan Erdoğan şu ana kadar AK Parti'nin 74 il adayını açıkladı. İstanbul adayının açıklanması için ise Meclis'teki bütçe görüşmelerinin tamamlanacağı 22 Aralık tarihi bekleniyor. İstanbul ve Ankara'nın ilçeleri için de önemli bir mesafe alındı. Bu ilçelerden bazılarının 14 Aralık'ta açıklanacağı belirtiliyor. Ak Parti il ilçe belediye başkan adayı son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr haber sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ak Parti belediye başkan adayı ile ilgili henüz açıklanmayan 21 il başta olmak üzere ilçeler ile ilgili son çalışmasını yapacak olan Erdoğan, il ve belediye başkanlarını istişare için başkente çağırdı.

MHP ile ittifakın çerçevesi netleşti. İttifak masasında açıklanmayan İstanbul haricindeki 6 il var.



Yerel seçimlere yaklaşık 3,5 ay kaldı. AK Parti illerde aday belirleme sürecini neredeyse tamamladı.



14 ARALIK'TA İLÇELER AÇIKLANACAK



İstanbul ve Ankara'nın ilçeleri için de önemli bir mesafe alındı. Bu ilçelerden bazılarının 14 Aralık'ta açıklanacağı belirtiliyor.



İSTANBUL ADAYI 22 ARALIK'TA DUYURULACAK

Başkan Erdoğan şu ana kadar AK Parti'nin 74 il adayını açıkladı. İstanbul adayının açıklanması için ise Meclis'teki bütçe görüşmelerinin tamamlanacağı 22 Aralık tarihi bekleniyor.



Zira İstanbul adayı olarak açıklanacak Meclis Başkanı Binali Yıldırım, bütçe görüşmelerinin son gününde Meclis kürsüsünden veda etmeyi planlıyor vekillere.

İSTANBUL İLE FİNAL



İttifak illeriyle birlikte İstanbul adayının da son isim olarak açıklanması öngörülüyor. İstanbul’un da açıklanmasıyla AK Parti, tüm illerin adaylarını açıklayarak seçim startını meydanlara taşımış olacak.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?



Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. 24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçen Türkiye'de, gözler mart ayında yapılacak yerel seçimlere çevrildi.

Buna göre, yerel seçimde AK Parti'den aday gösterilen isimler ve iller şöyle:



1- Ağrı Belediye Başkan adayı Savcı Sayan



2- Aksaray Belediye Başkan adayı Enver Dinçer



3- Bilecik Belediye Başkan adayı Nihat Can



4- Erzincan Belediye Başkan adayı Cemalettin Başsoy



5- Edirne Belediye Başkan adayı Koray Uymaz



6- Iğdır Belediye Başkan adayı Adil Aşırım



7- Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen



8- Kars Belediye Başkan adayı Ensar Erdoğdu



9- Kırşehir Belediye Başkan adayı Yaşar Bahçeci



10- Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu



11- Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş



12- Tunceli Belediye Başkan adayı Gökhan Arslan



13- Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva



14- Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Belediye Başkanı Adayları Tanıtım Toplantısı'nda da partisinin 14 büyükşehir, 26 il olmak üzere 40 adayını, AK Parti Grup Toplantısında ise 9 büyükşehir, 11 il olmak üzere 20 belediye başkan adayını açıklamıştı.



Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 74 il belediye başkan adayını tanıtmış oldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tespitiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, önümüzdeki günlerde adayları açıklayacaklarını bildirdi.



"Cumhur İttifakımızı lekelemeyecek, gölgelemeyecek şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diyen Erdoğan, "Bazı kalan yerleri de bizler daha sonra yine liderler olarak bir araya gelip nihai kararlarımızı da bu konuda vereceğiz." ifadelerini kullandı.

TOPLAMDA AK PARTİ'NİN 60 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU



20 İLİN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İSİM LİSTESİ



Afyon: Mehmet Zeybek



Ankara : Mehmet Özhaseki



Balıkesir: Yücel Yılmaz



Bingöl: Erdal Arıkan



Çanakkale: Ayhan Gider



Çankırı: Hüseyin Boz



Çorum: Halil İbrahim Aşgın



Eskişehir: Burhan Sakallı



Hatay - İbrahim Güler



İzmir: Nihat Zeybekci



Karaman: Mahmut Sami Şahin



Konya: Uğur İbrahim Altay



Mardin: Mehmet Vejdi Kahraman



Muş: Feyat Asya



Sakarya - Ekrem Yüce



Sivas: Hilmi Bilgin



Tokat: Eyüp Eroğlu



Trabzon - Murat Zorluoğlu



Uşak: Mehmet Çakın



Yozgat: Celal Köse

40 İLİN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAY İSİMLERİ

Adıyaman, Süleyman Kılınç...



Amasya; Cafer Özdemir.



Antalya; Menderes Türel



Ardahan - Yunus Baydar



Artvin - Mehmet Kocatepe

Bartın - Yusuf Ziya Aldatmaz



Batman - Murat Güneştekin



Bayburt - Fatih Yumak



Bitlis - Nasrullah Tanglay



Bolu- Fatih Metin



Burdur - Deniz Kurt



Bursa - Ali Nur Aktaş



Denizli - Osman Zolan



Diyarbakır - Cumali Atilla



Düzce - Faruk Özlü



Elazığ- Şahin Şerefoğulları



Erzurum- Mehmet Sekmen



Gaziantep - Fatma Şahin



Giresun - Aytekin Şenlikoğlu



Gümüşhane - Ercan Çimen



Hakkari- Cüneyt Epcim



Kahramanmaraş - Hayrettin Güngör



Karabük - Burhanettin Uysal



Kastamonu - Tahsin Babaş



Kayseri - Memduh Büyükkılıç



Kırıkkale - Mehmet Saygılı



Kırklareli - Burak Süzülmüş



Kilis - Mehmet Abdi Bulut



Kocaeli - Tahir Büyükakın



Malatya - Selahattin Gürkan



Nevşehir - Rasim Arı



Niğde - Emrah Özdemir



Ordu - Hilmi Güler



Rize - Rahmi Metin



Samsun - Mustafa Demir



Sinop - Ali Çöpçü



Şanlıurfa - Zeynel Abidin Beyazgül



Şırnak - Mehmet Yarka



Tekirdağ - Mestan Özcan



Yalova- Yusuf Ziya Öztabak