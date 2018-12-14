Ak Parti il ilçe belediye başkan adayı isim tam listesi Başkan Erdoğan son dakika Ak Parti belediye başkan adayı isim açıklamaları
Ak Parti il ilçe belediye başkan adayı isim tam listesi heyecanla bekleniyor. Başkan Erdoğan son dakika Ak Parti belediye başkan adayı isim açıklamaları yakından takip ediliyor. İstanbul Ankara'da hangi ilçede kimler aday olacak? 2019 Yerel Seçimleri Ak Parti il ilçe belediye başkan adayı isim listesinde kimler var? Yerel seçimler ne zaman? İstanbul Ankara ve İzmir'de Ak Parti il ilçe belediye başkan adayı isimleri açıklandı mı? İstanbul'da Ak Parti adayı kim oldu? Ankara ve İzmir'de Ak Parti il ilçe belediye başkan adayı kimdir? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Yerel seçimlere yaklaşık 3,5 ay kaldı. AK Parti illerde aday belirleme sürecini neredeyse tamamladı. Başkan Erdoğan şu ana kadar AK Parti'nin 74 il adayını açıkladı. İstanbul adayının açıklanması için ise Meclis'teki bütçe görüşmelerinin tamamlanacağı 22 Aralık tarihi bekleniyor. İstanbul ve Ankara'nın ilçeleri için de önemli bir mesafe alındı. Bu ilçelerden bazılarının 14 Aralık'ta açıklanacağı belirtiliyor. Ak Parti il ilçe belediye başkan adayı son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr haber sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
Ak Parti il ilçe belediye başkan adayı isim tam listesi heyecanla bekleniyor. Erdoğan son dakika Ak Parti belediye başkan adayı isim açıklamaları yakından takip ediliyor. İstanbul Ankara'da hangi ilçede kimler aday olacak? 2019 Yerel Seçimleri Ak Parti il ilçe belediye başkan adayı isim listesinde kimler var? Yerel seçimler ne zaman? İstanbul Ankara ve İzmir'de Ak Parti il ilçe belediye başkan adayı isimleri açıklandı mı? İstanbul'da Ak Parti adayı kim oldu? Ankara ve İzmir'de Ak Parti il ilçe belediye başkan adayı kimdir? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Yerel seçimlere yaklaşık 3,5 ay kaldı. AK Parti illerde aday belirleme sürecini neredeyse tamamladı. Başkan Erdoğan şu ana kadar AK Parti'nin 74 il adayını açıkladı. İstanbul adayının açıklanması için ise Meclis'teki bütçe görüşmelerinin tamamlanacağı 22 Aralık tarihi bekleniyor. İstanbul ve Ankara'nın ilçeleri için de önemli bir mesafe alındı. Bu ilçelerden bazılarının 14 Aralık'ta açıklanacağı belirtiliyor. Ak Parti il ilçe belediye başkan adayı son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr haber sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
Ak Parti belediye başkan adayı ile ilgili henüz açıklanmayan 21 il başta olmak üzere ilçeler ile ilgili son çalışmasını yapacak olan Erdoğan, il ve belediye başkanlarını istişare için başkente çağırdı.
MHP ile ittifakın çerçevesi netleşti. İttifak masasında açıklanmayan İstanbul haricindeki 6 il var.
Yerel seçimlere yaklaşık 3,5 ay kaldı. AK Parti illerde aday belirleme sürecini neredeyse tamamladı.
14 ARALIK'TA İLÇELER AÇIKLANACAK
İstanbul ve Ankara'nın ilçeleri için de önemli bir mesafe alındı. Bu ilçelerden bazılarının 14 Aralık'ta açıklanacağı belirtiliyor.
İSTANBUL ADAYI 22 ARALIK'TA DUYURULACAK
Başkan Erdoğan şu ana kadar AK Parti'nin 74 il adayını açıkladı. İstanbul adayının açıklanması için ise Meclis'teki bütçe görüşmelerinin tamamlanacağı 22 Aralık tarihi bekleniyor.
Zira İstanbul adayı olarak açıklanacak Meclis Başkanı Binali Yıldırım, bütçe görüşmelerinin son gününde Meclis kürsüsünden veda etmeyi planlıyor vekillere.
İSTANBUL İLE FİNAL
İttifak illeriyle birlikte İstanbul adayının da son isim olarak açıklanması öngörülüyor. İstanbul’un da açıklanmasıyla AK Parti, tüm illerin adaylarını açıklayarak seçim startını meydanlara taşımış olacak.
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?
Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. 24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçen Türkiye'de, gözler mart ayında yapılacak yerel seçimlere çevrildi.
Buna göre, yerel seçimde AK Parti'den aday gösterilen isimler ve iller şöyle:
1- Ağrı Belediye Başkan adayı Savcı Sayan
2- Aksaray Belediye Başkan adayı Enver Dinçer
3- Bilecik Belediye Başkan adayı Nihat Can
4- Erzincan Belediye Başkan adayı Cemalettin Başsoy
5- Edirne Belediye Başkan adayı Koray Uymaz
6- Iğdır Belediye Başkan adayı Adil Aşırım
7- Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen
8- Kars Belediye Başkan adayı Ensar Erdoğdu
9- Kırşehir Belediye Başkan adayı Yaşar Bahçeci
10- Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu
11- Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş
12- Tunceli Belediye Başkan adayı Gökhan Arslan
13- Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva
14- Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Belediye Başkanı Adayları Tanıtım Toplantısı'nda da partisinin 14 büyükşehir, 26 il olmak üzere 40 adayını, AK Parti Grup Toplantısında ise 9 büyükşehir, 11 il olmak üzere 20 belediye başkan adayını açıklamıştı.
Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 74 il belediye başkan adayını tanıtmış oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tespitiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, önümüzdeki günlerde adayları açıklayacaklarını bildirdi.
"Cumhur İttifakımızı lekelemeyecek, gölgelemeyecek şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diyen Erdoğan, "Bazı kalan yerleri de bizler daha sonra yine liderler olarak bir araya gelip nihai kararlarımızı da bu konuda vereceğiz." ifadelerini kullandı.
TOPLAMDA AK PARTİ'NİN 60 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU
20 İLİN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İSİM LİSTESİ
Afyon: Mehmet Zeybek
Ankara : Mehmet Özhaseki
Balıkesir: Yücel Yılmaz
Bingöl: Erdal Arıkan
Çanakkale: Ayhan Gider
Çankırı: Hüseyin Boz
Çorum: Halil İbrahim Aşgın
Eskişehir: Burhan Sakallı
Hatay - İbrahim Güler
İzmir: Nihat Zeybekci
Karaman: Mahmut Sami Şahin
Konya: Uğur İbrahim Altay
Mardin: Mehmet Vejdi Kahraman
Muş: Feyat Asya
Sakarya - Ekrem Yüce
Sivas: Hilmi Bilgin
Tokat: Eyüp Eroğlu
Trabzon - Murat Zorluoğlu
Uşak: Mehmet Çakın
Yozgat: Celal Köse
40 İLİN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAY İSİMLERİ
Adıyaman, Süleyman Kılınç...
Amasya; Cafer Özdemir.
Antalya; Menderes Türel
Ardahan - Yunus Baydar
Artvin - Mehmet Kocatepe
Bartın - Yusuf Ziya Aldatmaz
Batman - Murat Güneştekin
Bayburt - Fatih Yumak
Bitlis - Nasrullah Tanglay
Bolu- Fatih Metin
Burdur - Deniz Kurt
Bursa - Ali Nur Aktaş
Denizli - Osman Zolan
Diyarbakır - Cumali Atilla
Düzce - Faruk Özlü
Elazığ- Şahin Şerefoğulları
Erzurum- Mehmet Sekmen
Gaziantep - Fatma Şahin
Giresun - Aytekin Şenlikoğlu
Gümüşhane - Ercan Çimen
Hakkari- Cüneyt Epcim
Kahramanmaraş - Hayrettin Güngör
Karabük - Burhanettin Uysal
Kastamonu - Tahsin Babaş
Kayseri - Memduh Büyükkılıç
Kırıkkale - Mehmet Saygılı
Kırklareli - Burak Süzülmüş
Kilis - Mehmet Abdi Bulut
Kocaeli - Tahir Büyükakın
Malatya - Selahattin Gürkan
Nevşehir - Rasim Arı
Niğde - Emrah Özdemir
Ordu - Hilmi Güler
Rize - Rahmi Metin
Samsun - Mustafa Demir
Sinop - Ali Çöpçü
Şanlıurfa - Zeynel Abidin Beyazgül
Şırnak - Mehmet Yarka
Tekirdağ - Mestan Özcan
Yalova- Yusuf Ziya Öztabak
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