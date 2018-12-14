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Ak Parti il ilçe belediye başkan adayı isim tam listesi Başkan Erdoğan son dakika Ak Parti belediye başkan adayı isim açıklamaları

Ak Parti il ilçe belediye başkan adayı isim tam listesi heyecanla bekleniyor. Başkan Erdoğan son dakika Ak Parti belediye başkan adayı isim açıklamaları yakından takip ediliyor. İstanbul Ankara'da hangi ilçede kimler aday olacak? 2019 Yerel Seçimleri Ak Parti il ilçe belediye başkan adayı isim listesinde kimler var? Yerel seçimler ne zaman? İstanbul Ankara ve İzmir'de Ak Parti il ilçe belediye başkan adayı isimleri açıklandı mı? İstanbul'da Ak Parti adayı kim oldu? Ankara ve İzmir'de Ak Parti il ilçe belediye başkan adayı kimdir? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Yerel seçimlere yaklaşık 3,5 ay kaldı. AK Parti illerde aday belirleme sürecini neredeyse tamamladı. Başkan Erdoğan şu ana kadar AK Parti'nin 74 il adayını açıkladı. İstanbul adayının açıklanması için ise Meclis'teki bütçe görüşmelerinin tamamlanacağı 22 Aralık tarihi bekleniyor. İstanbul ve Ankara'nın ilçeleri için de önemli bir mesafe alındı. Bu ilçelerden bazılarının 14 Aralık'ta açıklanacağı belirtiliyor. Ak Parti il ilçe belediye başkan adayı son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr haber sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Ak Parti il ilçe belediye başkan adayı isim tam listesi heyecanla bekleniyor. Erdoğan son dakika Ak Parti belediye başkan adayı isim açıklamaları yakından takip ediliyor. İstanbul Ankara'da hangi ilçede kimler aday olacak? 2019 Yerel Seçimleri Ak Parti il ilçe belediye başkan adayı isim listesinde kimler var? Yerel seçimler ne zaman? İstanbul Ankara ve İzmir'de Ak Parti il ilçe belediye başkan adayı isimleri açıklandı mı? İstanbul'da Ak Parti adayı kim oldu? Ankara ve İzmir'de Ak Parti il ilçe belediye başkan adayı kimdir? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Yerel seçimlere yaklaşık 3,5 ay kaldı. AK Parti illerde aday belirleme sürecini neredeyse tamamladı. Başkan Erdoğan şu ana kadar AK Parti'nin 74 il adayını açıkladı. İstanbul adayının açıklanması için ise Meclis'teki bütçe görüşmelerinin tamamlanacağı 22 Aralık tarihi bekleniyor. İstanbul ve Ankara'nın ilçeleri için de önemli bir mesafe alındı. Bu ilçelerden bazılarının 14 Aralık'ta açıklanacağı belirtiliyor. Ak Parti il ilçe belediye başkan adayı son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr haber sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ak Parti belediye başkan adayı ile ilgili henüz açıklanmayan 21 il başta olmak üzere ilçeler ile ilgili son çalışmasını yapacak olan Erdoğan, il ve belediye başkanlarını istişare için başkente çağırdı.

MHP ile ittifakın çerçevesi netleşti. İttifak masasında açıklanmayan İstanbul haricindeki 6 il var.

Yerel seçimlere yaklaşık 3,5 ay kaldı. AK Parti illerde aday belirleme sürecini neredeyse tamamladı.

14 ARALIK'TA İLÇELER AÇIKLANACAK


İstanbul ve Ankara'nın ilçeleri için de önemli bir mesafe alındı. Bu ilçelerden bazılarının 14 Aralık'ta açıklanacağı belirtiliyor.

İSTANBUL ADAYI 22 ARALIK'TA DUYURULACAK

Başkan Erdoğan şu ana kadar AK Parti'nin 74 il adayını açıkladı. İstanbul adayının açıklanması için ise Meclis'teki bütçe görüşmelerinin tamamlanacağı 22 Aralık tarihi bekleniyor.

Zira İstanbul adayı olarak açıklanacak Meclis Başkanı Binali Yıldırım, bütçe görüşmelerinin son gününde Meclis kürsüsünden veda etmeyi planlıyor vekillere.

İSTANBUL İLE FİNAL

İttifak illeriyle birlikte İstanbul adayının da son isim olarak açıklanması öngörülüyor. İstanbul’un da açıklanmasıyla AK Parti, tüm illerin adaylarını açıklayarak seçim startını meydanlara taşımış olacak. 

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.  24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçen Türkiye'de, gözler mart ayında yapılacak yerel seçimlere çevrildi.

Buna göre, yerel seçimde AK Parti'den aday gösterilen isimler ve iller şöyle:

1- Ağrı Belediye Başkan adayı Savcı Sayan

2- Aksaray Belediye Başkan adayı Enver Dinçer

3- Bilecik Belediye Başkan adayı Nihat Can

4- Erzincan Belediye Başkan adayı Cemalettin Başsoy

5- Edirne Belediye Başkan adayı Koray Uymaz

6- Iğdır Belediye Başkan adayı Adil Aşırım

7- Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen

8- Kars Belediye Başkan adayı Ensar Erdoğdu

9- Kırşehir Belediye Başkan adayı Yaşar Bahçeci

10- Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu

11- Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş

12- Tunceli Belediye Başkan adayı Gökhan Arslan

13- Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva

14- Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Belediye Başkanı Adayları Tanıtım Toplantısı'nda da partisinin 14 büyükşehir, 26 il olmak üzere 40 adayını, AK Parti Grup Toplantısında ise 9 büyükşehir, 11 il olmak üzere 20 belediye başkan adayını açıklamıştı.

Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 74 il belediye başkan adayını tanıtmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tespitiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, önümüzdeki günlerde adayları açıklayacaklarını bildirdi.

"Cumhur İttifakımızı lekelemeyecek, gölgelemeyecek şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diyen Erdoğan, "Bazı kalan yerleri de bizler daha sonra yine liderler olarak bir araya gelip nihai kararlarımızı da bu konuda vereceğiz." ifadelerini kullandı.

 

TOPLAMDA AK PARTİ'NİN  60 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU

20 İLİN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İSİM LİSTESİ

Afyon: Mehmet Zeybek

Ankara : Mehmet Özhaseki

Balıkesir: Yücel Yılmaz

Bingöl: Erdal Arıkan

Çanakkale: Ayhan Gider

Çankırı: Hüseyin Boz

Çorum: Halil İbrahim Aşgın

Eskişehir: Burhan Sakallı

Hatay - İbrahim Güler

İzmir: Nihat Zeybekci

Karaman: Mahmut Sami Şahin

Konya: Uğur İbrahim Altay

Mardin: Mehmet Vejdi Kahraman

Muş: Feyat Asya

Sakarya - Ekrem Yüce

Sivas: Hilmi Bilgin

Tokat: Eyüp Eroğlu

Trabzon - Murat Zorluoğlu

Uşak: Mehmet Çakın

Yozgat: Celal Köse

40 İLİN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAY İSİMLERİ

Adıyaman, Süleyman Kılınç...

Amasya; Cafer Özdemir.

Antalya; Menderes Türel

Ardahan - Yunus Baydar

Artvin - Mehmet Kocatepe
Bartın - Yusuf Ziya Aldatmaz
 
Batman - Murat Güneştekin
 
Bayburt - Fatih Yumak
 
Bitlis - Nasrullah Tanglay
 
Bolu- Fatih Metin
 
Burdur - Deniz Kurt
 
Bursa - Ali Nur Aktaş
 
Denizli - Osman Zolan
 
Diyarbakır - Cumali Atilla
 
Düzce - Faruk Özlü
 
Elazığ- Şahin Şerefoğulları
 
Erzurum- Mehmet Sekmen
 
Gaziantep - Fatma Şahin
 
Giresun - Aytekin Şenlikoğlu
 
Gümüşhane - Ercan Çimen
 
Hakkari- Cüneyt Epcim
 
Kahramanmaraş - Hayrettin Güngör
 
Karabük - Burhanettin Uysal

Kastamonu - Tahsin Babaş

Kayseri - Memduh Büyükkılıç

Kırıkkale - Mehmet Saygılı

Kırklareli - Burak Süzülmüş

Kilis - Mehmet Abdi Bulut

Kocaeli - Tahir Büyükakın

Malatya - Selahattin Gürkan

Nevşehir - Rasim Arı

Niğde - Emrah Özdemir

Ordu - Hilmi Güler

Rize - Rahmi Metin

Samsun - Mustafa Demir

Sinop - Ali Çöpçü

Şanlıurfa - Zeynel Abidin Beyazgül

Şırnak - Mehmet Yarka

Tekirdağ - Mestan Özcan

Yalova- Yusuf Ziya Öztabak

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