31 Mart 2020 Salı 10:03 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 10:05

Koşullu salıverme ile denetimli serbestliği içeren infaz paketinde daha önce indirim kapsamında olan cinsel suçlar ve uyuşturucu suçları kapsam dışına alındı. Bu suçları işleyenler denetimli serbestlikten de yararlanamayacak. Koronavirüs salgını nedeniyle bazı suçlar bakımından kapalı cezaevindeki hükümlüler ile açık cezaevindeki mahkumlara 2 aylık izin verilecek. Adalet Bakanlığı bu izni iki kez uzatmaya yetkili olacak.

AK Parti ile MHP dün uzun süren müzakereler sonrasında infaz indirimi yasa teklifi üzerinde uzlaşma sağladı. Adalet Bakanlığı tarafından teknik açıdan kontrol edilip son şekli verilecek olan yasa teklifi ya bugün akşam ya da yarın TBMM Başkanlığı’na sunulacak. Teklif CHP ile İYİ Parti’nin kırmızı çizgi olarak dile getirdiği düzenlemeleri de içerecek şekilde hazırlandı.

CİNSEL VE UYUŞTURUCU KAPSAM DIŞI

Koşullu salıverme oranı 2/3’ten 1/2 ‘ye yani yüzde 67’oden yüzde 50’ye indirilecek. Böylece koşullu salıverme oranı cezanın yarı oranında uygulanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ak Partililerle yaptığı son görüşmede belirlendiği gibi beş suç koşullu salıverme kapsamında olmayacak. Bu suçlar: terör, adam öldürme, örgütlü suçlar, cinsel suçlar, özel hayatın gizliliği ve uyuşturucu olarak sıralanacak. Ak Parti’nin muhalefete götürdüğü önerilerde cinsel suçlar ile uyuşturucu suçları koşullu salıverme kapsamına alınmış ve 3/4 oranındaki koşullu salıverme 2/3’e yani yüzde 75’ten yüzde 67’ye düşürülmesi öngörülmüştü. Ancak CHP ile İYİ Parti bu iki suçun indirim kapsamına alınmasına karşı çıkmıştı. Böylece CHP ve İYİ Parti’nin hassasiyeti pakette gözetilmiş oldu.

DENETİMLİ SERBESTLİK DE DARALDI

Denetimli serbestlik suçunda ise herkese uygulanan 1 yıllık süre, cezanın 1/5 i olarak düzenlenecek. Buna göre koşullu salıvermeye esas alınacak 1/2 oranındaki ceza süresinin 1/5 i denetimli serbestlikte geçirilecek.

Belli suçlar hariç tüm suçlar bakımından denetimli serbestlik süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılacak. Teklifte daha önce “terör, kasten öldürme ve özel hayatın gizliliği” ne ilişkin suçlar hariç tutulmuştu. Denetimli serbestlikte tıpkı koşullu salıvermede olduğu gibi kapsam daraltılarak "cinsel suçlar ve uyuşturucu suçları” da eklendi.

Ancak uyuşturucu suçlarında MHP’nin talebi gözetilerek sadece “kullanıcılar” denetimli indirim kapsamında tutuldu. Daha önce denetimli serbestlik kapsamında olan “torbacılar ve satıcılar” tıpkı uyuşturucu üreticileri gibi kapsam dışında kalacak.

2 AY İZİN

İnfaz teklifine sürpriz bir düzenleme de eklendi. Cezaevinde 300 bini bulan doluluk oranı ve tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgının tehlikeli boyutu dikkate alınarak mahkumlara izin sistemi getirildi. Düzenlemeye göre kapalı cezaevlerinde belli suçlar bakımından yatanlar ile açık cezaevinde kalan mahkumlara 2 ay “korona izni” verilecek. Adalet Bakanlığı bu izin süresini salgının gelişimini Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile koordineli şekilde değerlendirerek iki kez uzatmaya yetkili olacak. Böylece mahkumlara uzatmalı haliyle 6 aya kadar izin verilmiş olacak. Mahkumlar verilen izin doğrultusunda evlerine gidecek, izin süresi dolduktan sonra cezaevine dönecekler. İzin uygulamasının nasıl olacağını Adalet Bakanlığı belirleyecek.

KAPALIDAN AÇIĞA

Açık cezaevlerinin boşalmasıyla birlikte kapasitenin üzerinde mahkum bulunduran kapalı cezaevlerinden açık cezaevlerine kaydırmalar yapılacak. Böylece kapalı cezaevlerinde yoğun olan koğuşlar da rahatlatılmış olacak. (Milliyet)