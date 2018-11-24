AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı 2019 son dakika Ak Parti İstanbul Belediye Başkan adayı kim oldu? Heyecanla beklenen Ak Parti istanbul Belediye Başkan adayının ismi ne zaman açıklanacak? Ak Parti İstanbul Belediye Başkan adayı kim olacak? İstanbul AK Parti belediye başkan adayının ismini saat 14.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklıyor. AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları merakla bekleniyor. 2019 yerel seçimlerinde tüm gözlerin merakla beklediği İstanbul'da bazı ilçeler için konuşulan AK Parti adayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız'ın ismi Beyoğlu için öne çıktı. Ümraniye için ise İsmet Yıldırım'ın. Güngören için Bünyamin Demir. Zeytinburnu için Ömer Arısoy ve Adalar için ise Özlem Öztekin Vural'ın ismi konuşulanlar arasında. Ankara için de çok yoğun çalıştığı belirtilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Ankara'da hem de İstanbul'da en az bir ilçesinde kadın aday gösterileceği belirtildi. Adayları kesinleşen iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Sivas, Kastamonu, Amasya, Denizli, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Artvin, Bayburt, Bolu, Çankırı, Kırşehir ve Gümüşhane de bulunuyor. İstanbul Belediye başkanı adayının ismi AK Parti'nin 2019 Mahalli İdareler Seçimi aday tanıtım toplantısında açıklanıyor. İşte merak edilen AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı 2019 yerel seçimleri son dakika haberleri star.com.tr’de…

AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı açıklandı mı?

AKP'li Hamza Dağ, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek aday tanıtım toplantısında İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarının açıklanmayacağını söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde yapacağı konuşmada AKP’nin yerel seçimlerdeki 40 adayını açıklayacak.Açıklanacak 40 adayın arasında İstanbul, Ankara ve İzmir'in yer alıp, almayacağı büyük merak konusuydu. Habertürk TV'nin özel yayınına konuk olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bugün; İstanbul, Ankara ve İzmir adayı açıklanmayacak" ifadelerini kullandı.

3 DÖNEM KURALINA TAKILANLARDAN BAZILARI BAŞKA İLÇELERE KAYDIRILIYOR

Erdoğan'ın özellikle 3 dönem kuralına takılan Beyoğlu, Arnavutköy, Bahçelievler, Ümraniye, Şile, Zeytinburnu gibi belediyelerin üstünde çalıştığı belirtildi. 3 dönem kuralına takılan bazı adayların başka ilçelerden aday gösterilmesinin söz konusu olacağı ifade ediliyor. Bu isimlerden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın Sarıyer'den, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın Beykoz'dan aday gösterilebileceği kulislerde konuşuluyor.

YERLERİNİ KORUYANLAR

3 dönem kuralına takılmayan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'in Ataşehir'den aday gösterileceği belirtilirken; yine 3 dönem kuralına takılmayan Esenler, Sultangazi, Çekmeköy ve Üsküdar belediye başkanlarının ise yerlerini koruyacağı ifade ediliyor.

KONUŞULAN YENİ İSİMLER

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız'ın ismi Beyoğlu için öne çıkarken; Ümraniye için İsmet Yıldırım, Güngören için Bünyamin Demir, Zeytinburnu için Ömer Arısoy ve Adalar için Özlem Öztekin Vural'ın ismi konuşuluyor. Ankara için de yoğun çalıştığı belirtilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Ankara'da hem de İstanbul'da en az bir ilçede kadın aday gösterileceği belirtiliyor.

Erdoğan'ın, bugün yaklaşık 40 ilin adayını açıkladıktan sonra Salı günü yapılacak AK Parti grup toplantısında da 20 civarında ilin daha adayını açıklayacağı öğrenildi. Ancak Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya başta olmak üzere bazı illerin adaylarını ise salı günkü grup toplantısına bırakabileceği ileri sürüldü.

Öte yandan, özellikle nüfusu 30 binin altında olan ilçeler için de ayrı bir strateji uygulanacak. Bu ilçelerde vatandaşın ve teşkilatın gönlünü kazanmış adaylar değerlendirilecek.

YEREL SEÇİM TAKVİMİ NASIL OLACAK?

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem parlamentosu seçimlerinden sonra gözler yerel yöneticilerin belirleneceği 31 Mart yerel seçimlerinde. Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) seçimle ilgili çalışmalar sürüyor. YSK tarafından hazırlanacak seçim takvimi, 1 Ocak 2019 Salı günü işlemeye başlayacak.

YEREL SEÇİME KATILABİLECEK SİYASİ PARTİLER HANGİLERİ?

Açıklanması beklenen seçim takvimine göre, seçim sürecinin başlamasıyla ilk olarak seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından ilan edilecek. Sonrasında siyasi partilerden mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ye bildirmeleri istenecek.

OCAK AYININ İKİNCİ HAFTASINDA SEÇMEN KAYITLARI SORGULANABİLECEK

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması, www.ysk.gov.tr'de de seçmen kayıtlarının sorgulanmasına da Ocak ayının ikinci haftasında başlanacak.

SİYASİ PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ İÇİN KURA ÇEKİLECEK

31 Mart yerel seçimleri için Ocak ayının son günlerinde siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekilecek. Aynı gün siyasi partilerin, ön seçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listeler, ön seçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listeler askıya çıkarılacak ve ön seçim – aday yoklaması seçmen listelerine yapılacak itirazlar başlayacak.

ŞUBAT AYINDA YEREL SEÇİM TAKVİMİ NASIL OLACAK?

Öngörülen takvime göre, hangi siyasi partinin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacakları Şubat ayı başında ilan edilecek. Sandık bölgesi askı listelerindeki değişiklikler işlenerek seçmen kütükleri Şubat ayının ilk haftasında kesinleştirilecek.

Siyasi parti ilçe başkanlıklarının, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek ilçe seçim kurullarına şubat ayının ikinci haftasında vermesi gerekecek. Aday listelerindeki eksiklikleri siyasi partiler şubat ayının üçüncü haftasına kadar tamamlayacak. Ertesi gün geçici aday listeleri ilan edilecek ve itirazlar başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının dökümü ve dağıtımı da bu süreçte yapılacak.

MART AYINDA YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Planlanan seçim takvimine göre, mart ayının ilk günü aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü olacak. Bu ayın başında, kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil), ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilan edilecek. İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine de aynı gün başlanacak.

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Seçim propaganda ve yasaklarının, seçime 10 gün kala yani 21 Mart'ta başlaması öngörülüyor. Seçime bir hafta kala seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılması tamamlanacak ve dağıtılmayanlar oy torbalarına konulmak üzere ilgili ilçe seçim kurulları başkanlıklarına teslim edilecek. Seçim propagandası seçimden bir gün önce 30 Mart'ta saat 18.00'de sona erecek. Türkiye 31 Mart'ta oy vermek için sandık başına gidecek.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.

24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçen Türkiye'de, gözler mart ayında yapılacak yerel seçimlere çevrildi.