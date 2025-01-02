AK Parti'de 8 Şubat 2025'te yapılması planlanan 8. Olağan İstanbul İl Kongresi hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün ve bugün AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu. İki günlük temaslarda Erdoğan ile teşkilat mensupları yeni döneme ilişkin toplantı yaptı. Yoğun gecen görüşmelerde listeler üzerinde çalışmalar yapıldı ve yeni dönemde birlikte yol yürünecek isimlere son şekli verildi.

YENİ DÖNEMİN İSTANBUL'A HAYIRLI OLMASI TEMENNİSİNDE BULUNDU

Bu akşam saatlerinde ise sıcak bir gelişme yaşandı. Bağcılar Belediye Başkanı ve aynı zamanda AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul'daki 19 ilçenin yeni başkan adaylarının belirlendiğini ifade etti. Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle aday olan 19 ilçenin başkan adaylarının isimlerini açıkladı. Özdemir, yeni dönemin İstanbul'a hayırlı olması temennisinde de bulundu.

"YENİ YÖNETİMLERİ TEBRİK EDİYORUM, BUGÜNE KADAR EMEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe konuyla ilgili yaptığı açıklamada; Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle belirlenen ilçe başkan adaylarını tebrik ederken seçilecek yeni ilçe yönetimlere de başarılar diledi. Kabaktepe, bugüne kadar büyük bir özveri ve kararlılıkla yürüten ilçe başkanlarına ve yönetimlerine de tüm emekleri ve hizmetleri için teşekkür etti.

İşte 19 ilçenin başkan adayları:

1. Bahçelievler - Uğur Yılmaz

2. Bağcılar - Muhammed Yavuz Gültepe

3. Bakırköy - Ahmet Faruk Kuran

4. Bayrampaşa - Mehmet Acar

5. Beyoğlu - Kasım Fırat

6. Büyükçekmece - Mahmut Yusuf

7. Çekmeköy - Erdem Koçoğlu

8. Esenyurt - Toğay Çoban

9. Fatih - Fatih Karaismailoğlu

10. Kadıköy - Ahmet Öztürk

11. Kartal - Haydar Göksoy

12. Kağıthane - Erkan Yıldırım

13. Maltepe - Serkan Bahadır

14. Sancaktepe - Feyzullah Torlak

15. Silivri - Sami Barlas

16. Sultangazi - İmdat Kamacı

17. Şişli - Serkan Polat

18. Tuzla - Şeref Çolak

19. Zeytinburnu - Mustafa Yalçınkaya