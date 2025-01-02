AK Parti'de 8 Şubat 2025'te yapılması planlanan 8. Olağan İstanbul İl Kongresi hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün ve bugün AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu. İki günlük temaslarda Erdoğan ile teşkilat mensupları yeni döneme ilişkin toplantı yaptı. Yoğun gecen görüşmelerde listeler üzerinde çalışmalar yapıldı ve yeni dönemde birlikte yol yürünecek isimlere son şekli verildi.
YENİ DÖNEMİN İSTANBUL'A HAYIRLI OLMASI TEMENNİSİNDE BULUNDU
Bu akşam saatlerinde ise sıcak bir gelişme yaşandı. Bağcılar Belediye Başkanı ve aynı zamanda AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul'daki 19 ilçenin yeni başkan adaylarının belirlendiğini ifade etti. Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle aday olan 19 ilçenin başkan adaylarının isimlerini açıkladı. Özdemir, yeni dönemin İstanbul'a hayırlı olması temennisinde de bulundu.
"YENİ YÖNETİMLERİ TEBRİK EDİYORUM, BUGÜNE KADAR EMEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe konuyla ilgili yaptığı açıklamada; Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle belirlenen ilçe başkan adaylarını tebrik ederken seçilecek yeni ilçe yönetimlere de başarılar diledi. Kabaktepe, bugüne kadar büyük bir özveri ve kararlılıkla yürüten ilçe başkanlarına ve yönetimlerine de tüm emekleri ve hizmetleri için teşekkür etti.
İşte 19 ilçenin başkan adayları:
1. Bahçelievler - Uğur Yılmaz
2. Bağcılar - Muhammed Yavuz Gültepe
3. Bakırköy - Ahmet Faruk Kuran
4. Bayrampaşa - Mehmet Acar
5. Beyoğlu - Kasım Fırat
6. Büyükçekmece - Mahmut Yusuf
7. Çekmeköy - Erdem Koçoğlu
8. Esenyurt - Toğay Çoban
9. Fatih - Fatih Karaismailoğlu
10. Kadıköy - Ahmet Öztürk
11. Kartal - Haydar Göksoy
12. Kağıthane - Erkan Yıldırım
13. Maltepe - Serkan Bahadır
14. Sancaktepe - Feyzullah Torlak
15. Silivri - Sami Barlas
16. Sultangazi - İmdat Kamacı
17. Şişli - Serkan Polat
18. Tuzla - Şeref Çolak
19. Zeytinburnu - Mustafa Yalçınkaya