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Güncel

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ, muhtarlarla buluştu

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir'in Karabağlar ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

AA26 Ocak 2024 Cuma 12:15 - Güncelleme:
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ, muhtarlarla buluştu
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Hamza Dağ, ilçedeki bir restoranda düzenlenen etkinlikte, muhtarlardan gelen taleplere her zaman öncelik verdiklerini vurguladı.

Kentteki muhtarların telefon numaralarının şahsi telefonunda kayıtlı olduğunu belirten Dağ, "Muhtarlarımız, bizi aradıkları zaman o anda ulaşamazsa da mutlaka geri dönüş sağlamaya çalıştık ve geri dönüş sağladık." dedi.

Hamza Dağ, büyükşehir belediye başkanı seçilmesi halinde de muhtarların mahallelerinin sorunlarını ilk elden kendilerine ulaştırmaya devam edeceğini ifade etti.

Milletvekili olduğu süre boyunca sadece AK Parti'ye oy verenlerin değil herkesin isteklerini yerine getirmeye çalıştığını belirten Dağ, şunları kaydetti:

"Bize İzmir Büyükşehir Belediyesinden de ilçe belediyelerinden de bir talep geldiğinde, o talep makul, mantıklı bir çerçevedeyse sonuna kadar peşinden koştuk. Bunların en barizi Yeşillik Caddesi'dir. Yeşillik Caddesi, Konak Tüneli'nden dolayı Karayolları ağına alınmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanımız, 2019'da seçildikten sonra bunun büyükşehir ağına alınmasını talep etti. Biz haziranda bunun onayını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından çıkardık. Yine Buca metrosudur. Büyükşehir belediyesince Buca metrosunu yatırım programına alınması ve bu sayede daha uygun kredi bulunmasının talep edilmesi üzerine yatırım programına alınmasının takipçisi olduk. Yine Narlıdere metrosu bitmedi. Yine bitmedi, hala bitmedi. Demek ki içeride kaynak tükendi. Borçlanma talebi oldu. Büyükşehir belediyesinin bizden bir talebi oldu. O talebi yerine getirdik. Koku sorunu konusunda Çiğli dördüncü faz arıtma ünitesinin yapılması gerekiyordu. Büyükşehir belediyesi onu söyledi. Biz dördüncü fazının harekete geçmesi için İller Bankasından gerekli krediyi çıkarttık."

Kent genelinde yeni bir mezarlık yerinin bulunması için büyükşehir belediyesinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sadece yazı yazdığını hatırlatan Dağ, konuyu kendilerinin takip ettiğini, Seferihisar'da Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait bir arazinin geçen ay tahsis edildiğini söyledi.

Milletvekili olduğu dönemde İzmir aşkıyla çalıştığını vurgulayan Dağ, "Büyükşehir belediye başkanı olduğumuzda da artık, bizde başka hiçbir aşk yok, sadece 'İzmir' diyeceğiz, sadece İzmir için çalışacağız, sadece İzmir'i konuşacağız, sadece İzmir'i düşüneceğiz ve sadece İzmir için gecemizi gündüzümüze katacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun da Hamza Dağ'ın kenti çok iyi bildiğini, kendini değil kenti düşünen bir kişi olduğunu kaydederek, destek istedi.

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