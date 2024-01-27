AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ: İzmir'i hak ettiği hizmete kavuşturacağız

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ "AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Dağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Derdimiz İzmir'i hak ettiği değerlere çıkarmaktır. Bizim tek derdimiz İzmir'dir.

* İzmir'i Ege'nin incisi olmanın dışında Türkiye'nin incisi yapacağız.

* Belediyecilik denildiğine herkesin aklına ilk olarak AK Parti gelmektedir. AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki başarısının sırrı sizlerin ortaya koyduğu belediyecilik modeliyle mümkün oldu.

* Bu şehirde yeni bir hikaye yazmak için mücadele edeceğiz.

* İzmir'i hak ettiği yere kavuşturacağız.

* İzmir'i daha yaşanılabilir kılacağız.