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  • AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ: İzmir'i hak ettiği hizmete kavuşturacağız
Güncel

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ: İzmir'i hak ettiği hizmete kavuşturacağız

“AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı”nda konuşan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, 'Derdimiz İzmir'i hak ettiği değerlere çıkarmaktır. İzmir'i hak ettiği hizmete kavuşturacağız' dedi.

27 Ocak 2024 Cumartesi 14:49 - Güncelleme:
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ: İzmir'i hak ettiği hizmete kavuşturacağız
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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ "AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Dağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Derdimiz İzmir'i hak ettiği değerlere çıkarmaktır. Bizim tek derdimiz İzmir'dir.

* İzmir'i Ege'nin incisi olmanın dışında Türkiye'nin incisi yapacağız.

* Belediyecilik denildiğine herkesin aklına ilk olarak AK Parti gelmektedir. AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki başarısının sırrı sizlerin ortaya koyduğu belediyecilik modeliyle mümkün oldu.

* Bu şehirde yeni bir hikaye yazmak için mücadele edeceğiz.

* İzmir'i hak ettiği yere kavuşturacağız.

* İzmir'i daha yaşanılabilir kılacağız.

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