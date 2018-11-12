AK Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar: AK Parti hükümetleri döneminde bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi yeni bir Türkiye'nin inşa edildi

Komisyonda, milletvekilleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi üzerinde söz alarak, görüşlerini açıkladı ve değerlendirmelerde bulundu.

"Teknoloji üssü yeni bir Türkiye"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti hükümetleri döneminde bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi yeni bir Türkiye'nin inşa edildiğini söyledi.

Türkiye'nin küresel ve bölesel bir güç olduğuna işaret eden Kırkpınar, şöyle konuştu:

"Dünya standartlarında üretim yapmak için organize sanayi bölgelerine, sanayi sitelerine kredi desteği verilerek alt yapı yatırımları bizzat bakanlıklarımızca gerçekleşti. Teknoloji, bilişim, yazılım, AR-GE, inovasyon artık ülkemizin vazgeçemeyeceği yatırımlar oldu. Bu ülke hem 4.0 devrimini fırsata çevirecek hem de bunu 5.0'a tamamlayacak potansiyele sahip bir konuma geldi. Yakın zamana kadar birçok alanda farklı ülkelere muhtaç olduğumuz İHA, SİHA, ATAK helikopterleri, zırhlı araçlar ile diğer yerli ve milli silahları üretiyoruz. Milli ve yerli sanayimizi geliştirmek hükümetimizin olmazsa olmazıdır."

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, büyükşehirlerdeki organize sanayi bölgelerinde sanayicilerin araziye çok büyük paralar ayırmak zorunda kaldığını ifade ederek, "Sanayicilerimiz 10 milyon dolarlık bir fabrikanın aşağı yukarı 6 milyon dolarını araziye ayırıyor. Sanayicilerimiz arazilere harcadıkları paranın yarısını kendi makine teçhizat ve teknolojiye harcasalardı Türkiye çok daha farklı bir yerde olabilirdi." dedi.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ise seçim bölgesindeki yapımı devam eden organize sanayi bölgelerinin alt yapı yatırımlarının tamamlanması için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan destek istedi.