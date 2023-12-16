AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti Kadın Kolları MYK üyelerinin de hazır bulunduğu ziyaret TürkMedya Ankara Merkez binasında gerçekleşti.

5 buçuk milyonu aşan üye sayısıyla AK Parti Kadın Kolları'nın sadece Türkiye'nin değil dünyanın en geniş katılımlı kadın siyasi hareketi olduğunu vurgulayan Keşir, 81 il ve 922 ilçede örgütlü olduklarını aktardı. Yarım milyondan fazla kadının sahada gönüllü olarak siyaset yapmasının oluşturduğu sinerjiden ve AK Parti'ye kattığı güçten bahsetti.

Yaklaşan yerel seçimlere değinen Ayşe Keşir siyasetin yerelde başladığına işaret ederek "Kadınların belediye başkanlığı, başkan yardımcılığı ve belediye meclis üyeliği gibi görevler almasını özellikle arzu ediyoruz. Ülke genelinde kadın meclis üye sayısını artırmak istiyoruz. Her dört meclis üyesinden birinin kadın, birinin de genç olması AK Parti'nin temel politikasıdır. Amacımız aday listelerinde bu ölçüyü korumak" dedi.

Ziyaretin bir diğer konusu ise İsrail'in Gazze saldırıları idi. İsrail'in katlettiği insan sayısının 20 bine ulaşmasına rağmen uluslararası sistemin harekete geçmemesine itiraz eden AK Parti Kadın Kolları Başkanı yaptıkları İsrail protestolarından bahsederek "İsrail Evrensel İnsan Hakları Beyannamesini de, Cenevre Sözleşmesi'ni de Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ediyor" dedi. Acil ateşkes ve kalıcı çözüm isteyen Keşir "İsrail'i durdurmak için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor" diye sordu.

Kendisi de eski bir gazeteci olan Keşir İsrail'in işlediği suçların belgelenmesi, Gazze işgalinin saldırılarının gündemde tutulması ve dezenformasyonla mücadele konusunda gösterilen dikkat ve hassasiyet için Star Gazetesi başta olmak 24 TV ve Akşam Gazetesi'ne teşekkür etti.