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AK Parti Kocaeli Milletvekili Şeker'den ''deprem'' uyarısı

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, koronavirüs (Kovid-19) salgını ile karşı karşıya kalınan bir dönemde deprem gerçeğinin de unutulmaması gerektiğini belirterek, 'Kaçak inşaata göz yumulmamalı, sıkı denetim yapılmalı, riskli alan üzerinde bulunan binalar bir an önce taşınmalı, riskli yapılar yenilenmeli ve izinsiz binaların yapımına engel olunmalı.' dedi.

AA18 Mart 2020 Çarşamba 17:04 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 17:04
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Şeker, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında depreme karşı alınması gereken önlemlere değindi.

Depremin koronavirüsten daha tehlikeli olduğunu savunan Şeker, şimdiye kadar dünyada 6 bin kişinin koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini ancak sadece 1999 yılındaki depremde Kocaeli'de 18 bin kişinin öldüğünü ifade etti.

Türkiye'nin dünyanın etkin deprem kuşağı üzerinde bulunduğunu anımsatan Şeker, koronavirüse karşı alınan önlemlerden daha fazlasının depreme karşı alınması gerektiğini dile getirdi.

AK Parti hükümetlerinin depremden korunmaya yönelik yaptığı çalışmaları anlatan Şeker, Yapı Denetim Kanunu, Türkiye Deprem Bina Yönetmeliği başta olmak üzere birçok alanda yasal düzenlemelerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Depremde yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünü vurgulayan Şeker, "Kaçak inşaata göz yumulmamalı, sıkı denetim yapılmalı, riskli alan üzerinde bulunan binalar bir an önce taşınmalı, riskli yapılar yenilenmeli ve izinsiz binaların yapımına engel olunmalı. Belediyelerimiz imar planlarını, fay hatlarına, alüvyon ve çökme bölgelerine göre yeniden gözden geçirmeli. Fay hatları ve çökme bölgeleri imara kapatılmalı. Kentsel dönüşüm için ilgili bakanlıklarla irtibata geçilmeli. Deprem öncesi yapılan bütün binalar kontrol edilmeli." diye konuştu.

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