AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Çankırı, projelerini tanıttı

Bir otelde düzenlenen programda 5 ana başlıkta topladığı projelerini tanıtan Çankırı, eski ve hasar görmüş yapı stokuyla, deprem riski altında olan binalarıyla, ambulansın, itfaiyenin giremediği sokaklarıyla Konak'ın güvenli bir yer olmadığını ifade etti.

Eski günlerini özlemle arayan, ticaretin kalbi olmaktan gün geçtikçe uzaklaşan ilçenin sorunlarını çözmek için yola çıktıklarını belirten Çankırı, ilçede "yerinde yenilenmenin" çok önemli olduğunu dile getirdi.

Bu anlamda Yeşildere ile çalışmalara başlayacaklarını aktaran Çankırı, şunları kaydetti:

"EXPO'yu buradan kaldırıyoruz. Çünkü burası İzmir'in ve Konak'ın en verimsiz noktası. Burada ilk etapta bin 500 konut inşa edeceğiz. Bir bölümü hak sahipleri için geri kalanları ise transfer aşamasında kullanılacağımız yapılar kurulacak. Hedefimiz 5 yılda 5 bölgede yerinde 5 bin konut yapmak. Herkes bilsin ki bu süreci kimseyi mağdur etmeden yürüteceğiz."

Kentin ana güzergahlarına estetik görünüm kazandırmak, bunu yaparken dezavantajlı gruplara istihdam alanı da oluşturmak istediklerini anlatan Çankırı, "Herkesin sıklıkla kullandığı güzergahlardan Kemeraltı, Anafartalar, Kıbrıs Şehitleri, Fevzipaşa Bulvarı, Gazi Bulvarı, Kordon, Asansör Önü, Güzelyalı Parkı ve Betonyol'da İzmir'e yakışmayan, gözleri rahatsız eden cephelere estetik bir görünüm kazandıracağız. Belediye bünyesinde açacağımız atölyelerle, 5 yıl içerisinde dokuya uygun tabela, tente ve aydınlatmaya varana kadar göze hitap eden bir değişimi başlatacağız. Burada hem dezavantajlı gruplara katkı sağlayacağız hem de sokakta sağlıklaştırmayı sağlayacağız." diye konuştu.

- "OTOPARK SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

Ceyda Bölünmez Çankırı, trafik sorunu, otopark problemleri ve zamana uygun mekanların olmaması nedeniyle kentin ticaretinin merkezi olan Konak'ın bu kimliğinden her geçen gün uzaklaştığını savundu.

Bu nedenle 1 Nisan itibariyle Konak'ta ticareti canlandırmak için projeleri hayata geçireceklerinin altını çizen Çankırı, "Özellikle merkezi bölgelerde, Basmane Çukuru gibi uygun kamusal alanlarda yapacağımız yer altı otoparkları ile park sorununu ortadan kaldıracağız. Alsancak, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı gibi kritik noktalarda ise ayağınız frene değmeden battı-çıktılar yaparak trafiği rahatlatacağız. Böylelikle ticarete ivme kazandırmış olacağız." dedi.

Çankırı, İzmirliler için önemli bir yere sahip Kültürpark'ı yeniden eski günlerine kavuşturmak istediklerini ifade etti.

Konak'ta 38 federasyon ve konfederasyon ile 1327 derneğin kullanacağı bir STK kampüsünü hayata geçireceklerini de dile getiren Çankırı, şöyle devam etti:

"Sizlere sunmuş olduğum her proje aslında saha gözlemlerimizden ortaya çıkmış, sorun çözüm denklemi çerçevesinde ürettiğimiz fikir ve değerlendirmelerin bir bütünüdür. Bu kentin her metrekaresini karış karış gezen bir milletvekili olarak Konak için her daim doğru olanı yaptık. Konak'ı daha yaşanır, ileri, çağdaş, modern bir yaşam merkez haline getireceğimizi sizlerin huzurunda tüm Konaklı hemşerilerime taahhüt ediyorum."

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, AK Parti milletvekilleri Eyyüp Kadir İnan, Şebnem Bursalı, Mehmet Ali Çelebi, Alpay Özalan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve Cumhur İttifakı belediye başkan adayları katıldı.