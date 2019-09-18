AK Parti MKYK toplantısı sona erdi
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
- AA
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, 2 buçuk saat sürdü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saat 18.00’de açıklama yapacak
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