İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2024 Çarşamba / 14 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2164
  • EURO
    32,9566
  • ALTIN
    1975.2
  • BIST100
    8112.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın ziyaretlerini sürdürdü
Güncel

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın ziyaretlerini sürdürdü

AK Parti'nin Muğla büyükşehir belediye başkan adayı Aydın Ayaydın ile Marmaris belediye başkan adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında Marmaris ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 15:11 - Güncelleme:
AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın ziyaretlerini sürdürdü
ABONE OL

Ayaydın ve Yazıcı'ya ziyaretlerinde AK Parti Muğla İl Koordinatörü İbrahim Aydın ile AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça da eşlik etti.

Marmaris Şoförler Odası, Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi ile Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret eden Ayaydın, odalar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket edeceklerini belirtti.

Ayaydın, "Bütün başkanlarımızın üyelerinin görüşlerini dikkate alacağız. Oda başkanlarımız ve üyelerin sorunlarıyla ilgili notlarımı aldım. Sorunlarla ilgili hızlı bir şekilde çalışmamızı yapacağız. Sorunları çözüm noktasında olacağız. Sorunlarınızı biz çözeceğiz. Yaşanan sıkıntıları yasal çerçevede çözme noktasında bütün gayreti göstereceğiz." dedi.

- "İKİMİZ EL ELE VERECEĞİZ, MARMARİS'İ UÇURACAĞIZ"

Ayaydın, Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı'nın da hazırlıklarını tamamladığını, 5 yıl sonra yeniden Marmarislilerin karşısına çıktığını aktarırken, "Değerli Başkanımız Yazıcı da sorunları çözmede güçlü irade gösterecek. İkimiz el ele vereceğiz, Marmaris'i uçuracağız. Deyim yerindeyse gerçekten uçuracağız. Marmaris Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi el ele verip sorunları çözeceğiz. Halkın sıkıntılarını ortadan kaldırmak için el ele vereceğiz. Altyapı sorunlarından doğaya kadar bütün sorunları süratle çözeceğiz." diye konuştu.

Esnafla ve halkla iç içe olacaklarına dikkati çeken Ayaydın, "Sorunların çözümünde odalarımızla üyeleriyle birlikte hareket edeceğiz. Ana hedefimiz sorunları çözmek olacak. Bunu da en kısa sürece halledeceğiz. Sahadayız sahada olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayaydın ve Yazıcı, daha sonra ilçe merkezinde vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti.

  • Aydın Ayaydın
  • yerel seçim
  • muğla

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.