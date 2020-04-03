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AK Parti MYK video konferans yöntemiyle toplandı

Başkan Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti MYK video konferans ile toplandı

İHA03 Nisan 2020 Cuma 15:34 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 15:41
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı, saat 14.40’da başladı.

Telefon dolandırıcıları yakalandı

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