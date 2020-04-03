AK Parti MYK video konferans yöntemiyle toplandı

<p>AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.</p><p>Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı, saat 14.40’da başladı.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/04/03/YhKXIVW7UJW3YdG_UpWDA5GjYNKnYdG7URaDYdKnU5WDYVa3YVajYRC_YNG_UJGPURS_YZKXU1KbQ9az.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/04/03/ee4e6eb95da9ef50c18f67c0339d1bb7.jpg'/>