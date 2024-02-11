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AK Parti programına saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın dernek ziyareti sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

DHA11 Şubat 2024 Pazar 10:25 - Güncelleme:
AK Parti programına saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' sırasında beyaz bir araç içinde sokağa gelen kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı anında sokakta bulunan Ebru Güneş başından vurularak ağır yaralandı. Ağır yaralanan Güneş'in hayati tehlikesi devam ediyorken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde çevrede bulunanların silahlı saldırı sırasında kaçtığı ve bir çocuğun eğilerek arabaların arasında kaçarak uzaklaştığı anlar görülüyor.

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