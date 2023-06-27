AK Parti Samsun İl Başkanlığı bayramlaşma programı düzenledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nda, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki seçimlerde elde ettikleri başarının da bayramını kutladıklarını söyledi.



AK Parti'de hiçbir zaman durma olmayacağına işaret eden Yılmaz, "AK Parti'nin bayramları hep olacaktır inşallah ama bunun için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da siyasetimizin gerektirdiği, insanımıza dokunan, insan odaklı hizmetlerimizi gece gündüz yapmaya devam edeceğiz. Önümüzde önemli bir imtihanımız daha var, 2024 yerel seçimleri. Hiç durmadan yerel seçimler için hazırlıklarımızı başlattığımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da seçimlerde AK Parti'nin büyük zafer kazandığını vurgulayarak, "Bu zaferin altında imzası bulunanlarla bugün aynı salondayız, birlikteyiz. Demiştik ki o zamanlar, inşallah zaferle taçlandıracağımız bu büyük seçimin ardından yine bayramlarda bir araya geleceğiz, yine bunları coşkuyla kutlayacağız. Birbirimizle bir aile olma bilinciyle bu güzel duyguları paylaşacağız. İşte bugün o günü paylaşıyoruz. Samsun her zaman Türkiye'ye öncülük etmiş bir şehirdir. Dolayısıyla geçtiğimiz seçimlerde de yine Türkiye'nin önünü açmıştır." ifadesini kullandı.

Programda AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı" şarkısını yazan AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, partililerle şarkıyı seslendirdi.

Bayramlaşma programına AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ile partililer katıldı.