İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2023 Pazartesi / 20 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2797
  • EURO
    20,9678
  • ALTIN
    1234.18
  • BIST100
    5092.31
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti, seçim kampanyasında kullanacağı tasarımları belirledi
Güncel

AK Parti, seçim kampanyasında kullanacağı tasarımları belirledi

AK Parti, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde milletvekili adaylarının kullanabileceği logo, afiş, broşür ve diğer tasarımları belirledi.

AA10 Nisan 2023 Pazartesi 23:38 - Güncelleme:
AK Parti, seçim kampanyasında kullanacağı tasarımları belirledi
ABONE OL

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Kampanya sürecinde adaylarca kullanılacak afiş, billboard, broşür, araç giydirme, kartvizit, pankart, sosyal medya ve sahne tasarımları belirlendi.

AK Parti, 14 Mayıs seçimlerinde, "Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam" ve "Doğru adımlarla yola devam" sloganlarını kullanacak.

Aday broşürlerinin ön yüzünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kalbimizden inancı, yüreğimizden cesareti, bileğimizden gücü, sırtımızdan teri hiç eksik etmeden durmaksızın çalışacağız. Bu memleket için doğru işler yapacağız, doğru olacağız." sözü ile fotoğrafı yer alacak. Diğer bölümlerde ise şehir ismi ve adayın fotoğrafıyla ismi bulunacak.

Broşürde ayrıca Türkiye Yüzyılı'nı anlatan metne de yer verilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.