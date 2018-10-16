AK Parti Sözcüsü Çelik: Başkan Erdoğan ODTÜ'lü öğrencilerle ilgili davayı geri çekti
AK Parti'nin MYK toplantısı sonrası, Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan'ın bugün ODTÜ'lü öğrencileri Beştepe'de kabul ettiğini ifade eden Çelik, Erdoğan'ın öğrencilerle ilgili davayı geri çektiğini duyurdu.
Başkan Erdoğan'ın bugün ODTÜ'lü öğrencileri Beştepe'de kabul ettiğini ifade eden Çelik, Erdoğan'ın öğrencilerle ilgili davayı geri çektiğini söyledi.
Bu gençler kesinlikle kabul etmeyeceğimiz pankart açmışlardır. Doğal olarak ortaya bir dava çıkmıştır. Zaman içerisinde gençlerin aileleri ve kendileri temas kurdular. Yaptıklarının o manaya geleceğini, amaçlarının dışında bir tablo ortaya çıktığını söylediler ve Cumhurbaşkanımızla görüşmek istediler. Bu genç arkadaşlarımız hangi projelerde yer almış, neler yapmış Cumhurbaşkanımız inceledi. Hatta bir genç arkadaşımızın projesi ödül almış. Cumhurbaşkanımız da arkadaşları uyararak affetmiştir. Bu arkadaşlarımızın davaları yarın geri çekilecek.
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