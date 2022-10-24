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AK Parti Sözcüsü Çelik, Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı hastanede ziyaret ederek sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı konuşmada, “Arabanın takla attığı ve daha sonra kayalara çarptığı ciddi bir kazaydı” diye belirtti.

IHA24 Ekim 2022 Pazartesi 17:12 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik, Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'yi Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret ederek ve durumları hakkında bilgi aldı.

"DURUMLARI ŞİMDİ DAHA İYİ"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın başbakanımızı, milletvekilimiz Şamil Bey'i ve Oğuzhan arkadaşımızı biraz evvel ziyaret ettim. Kazadan sonra Azerbaycan'dan hep beraber buraya geldik. Durumları şimdi daha iyi. Orada ilk müdahaleler yapılmıştı. Buraya geldikten sonra da hocalarımız en titiz bir şekilde ilgileniyorlar. Şu anda gördüğüm kadarıyla daha iyi durumdalar. Bir müddet daha burada tedavileri sürecek. Atlattığımız kazaya göre Allah'a şükürler olsun ki herkesin durumu çok iyi. Arabanın takla attığı ve daha sonra kayalara çarptığı ciddi bir kazaydı. Öyle bir kazadan sonra bu halde bulunduğumuz için çok şükrediyoruz. Başbakanımızın tabii sıkıntıları var ama fiziken giderek daha iyi bir şekilde hafif yürüyüş yapabiliyor. Şamil Bey'in de tedavisi devam ediyor. Oğuzhan arkadaşımız da iyi durumda. O da hareket edebiliyor. Hiçbir hayati tehlikesi olan bir durum yoktu. O ciddi kazadan kaynaklanan ağrılar, sıkıntılar söz konusu. Bazı müdahaleler yapıldı. Bugünümüze şükrediyoruz" şeklinde konuştu.

  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  • AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım
  • AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım

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