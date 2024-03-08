AK Parti Sözcüsü Çelik: Hangi pazarlıkların yürütüldüğünü o zaman öğreneceğiz

Adana'da, Cumhur İttifakı'nın Çukurova Belediye Başkan adayı Firdevs Cingözler, bir tesiste düzenlediği toplantıda projelerini anlattı.

Toplantıya katılan Çelik, yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Cingözler'in, hayatın her alanına dokunan, Çukurova'daki insanların bütün özlemini, taleplerini karşılayabilecek bir başkan olacağına inandığını belirten Çelik, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir ve diğer ilçe adaylarının da başkan olmasını istediğini söyledi.



Çukurova Belediyesinin son 5 yılda ulusal basına olumsuz haberlerle yansıdığını dile getiren Çelik, "Çukurova Belediyesinde en çok sandalyeler havada uçuşmuş, biri birine ateş etmiş, biri birine saldırmış, kurşunlar havada uçmuş. Çukurova Belediyesi son 5 yılda böyle bir sürü haber olmuş. Bizim en büyük sözümüz şudur, Firdevs Hanım başkan olduğunda Çukurova Belediyesinde kurşunlar değil, havada çiçekler, güller uçuşacak." diye konuştu.

Çelik, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde altılı, yedili masalar kurulduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Masanın altından biri, arkasından biri çıkıyordu. Bu şekilde Türkiye'nin huzuruna çıkıp 'Biz ülkeyi yöneteceğiz.' diyorlardı. Şimdi bugün birbirlerine en ağır lafları o altılı, yedili masanın unsurları söylüyor. O kadar doğal laflar söylüyorlar ki sanki aralarında kan davası var. Şimdi seçimlerin üzerinden bir yıl bile geçmeden, milletin huzuruna çıkıp da oy istedikten sonra bu hale düşmeleri karşısında onların bir hesap vermesi gerekiyor. O yüzden bugün gelip oy istemeye yüzlerinin olmaması lazım. Onların önce vatandaşımızdan bir özür dilemeleri ve kenara çekilmeleri lazım. Daha seçimlerin üzerinden bir yıl bile geçmeden verdikleri bütün sözlerin yalan olduğu, vatandaşlardan, hatta kendi partilerinden sakladıkları gizli pazarlıklar yürütüldüğü ortaya çıktı. Muhtemelen nisan, mayıs, haziran aylarında, şimdi hangi pazarlıkların yürütüldüğünü de o zaman öğreneceğiz. O yüzden bunlardan oy istemeye gelenler olduğu zaman, 14 ve 28 Mayıs'taki bu tutumlarını iyi hatırlatmak lazım."

- "SÜREKLİ DÖNEREK SİYASET YAPILMAZ"



Muhalefette, başkan adaylarının parti değişikliğine de değinen Çelik, şöyle konuştu:

"Çukurova inci gibi bir ilçe. Çukurova hiç kimsenin yedek projesi değil. Kimsenin yedek ilçesi değil. Buraya gerçekten Çukurova'yı seven, Çukurova'ya hizmet edecek adaylar lazım. Biri başka ilçeden olmak istemiş. Oradan yapmadıkları için Çukurova'da bulmuş. Bir başka aday, başka bir partiden olmak istemiş. Oradan yapmadıkları için bu partiden olmuş. Böyle 5 yıldızlı otellerin döner kapısı gibi sürekli dönerek siyaset yapılmaz. Bizimse, 'Çukurova'yı kim geleceğe taşır?' diye düşünülmüş ve sonunda karar verilmiş, Cumhur İttifakı'nın tam desteğini almış Firdevs Cingözler adayımız var. Biz bir şeyin güzelleşmesini anlatırken, bir şeyin daha iyi bir hale geçmesini anlatırken 'Buna kadın eli değmiş.' deriz. Onun için Adana'ya bir kadın eli değsin ve Firdevs Hanım'ın başkan olmasını çok istiyorum."

- "ADAYLARIN HEPSİ BELEDİYECİLİK KONUSUNDA TEMAYÜZ ETMİŞ ŞAHSİYETLERDİR"



MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da Cingözler ve Kocaispir ile diğer ilçe adaylarının 1 Nisan'da başkan olacağına inandığını belirtti.

Karakaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "İnşallah önümüzdeki dönemlerde sadece ülkemizde değil, tüm dünyada kadınlarımız olması gerektiği yerde, hak ettiklerini alacaklardır." dedi.

Dünyada 50'ye yakın bölgede sıcak çatışma olduğuna dikkati çeken Karakaya, "İnsanlık huzursuz, sıkıntı içerisinde. Türkiye'nin dört bir tarafı ateşle sarılmış durumda. Güneyimizde 900 kilometre alanda devlet, otorite yok. Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna Savaşı 3 yılını doldurdu. Duracağı da yok, durmasında da izin verilmiyor. Ama yine Allah'a bin şükür ki bu coğrafyada en huzurlu, en güvenli alan da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bunlar öyle kolay olmuyor." ifadelerini kullandı.



Belediyecilik konusunda kimseden eksiklerinin olmadığının altını çizen Karakaya, şunları kaydetti:

"Çıkardığımız adayların hepsi belediyecilik konusunda temayüz etmiş şahsiyetlerdir. Büyükşehir için de öyle Sarıçam için de Seyhan için de Yüreğir için de Çukurova için de öyle. Temayülümüzde bir sorun yok, belediyecilikte bir sorun yok. Allah'a bin şükür ki Cumhur İttifakı adayı olarak seçilen Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve onu kabinesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi 4,5 yıl daha bu memlekete hizmet edecek. İnşallah birçok sorunlarını çözecek, yerel yönetimlerle uyumlu bir hükümetin, bir yasamanın olması her zaman için buralara yapılacak hizmetleri de artıracaktır. Bu gerçeği de göz önünde bulundurmamız lazım."

Toplantıda, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir de konuşma yaptı.

Toplantıya, milletvekilleri, il başkanları, ilçe belediye başkan adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.