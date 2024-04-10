AK Parti Sözcüsü Çelik, Heniyye'ye başsağlığı diledi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze'de soykırımcı İsrail tarafından 3 oğlu ve 2 torunu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye taziye dileklerinde bulundu.

Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun.

Oğulları ve torunları katil siyonistlerin vahşi saldırısında şehid edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Gazze halkı şehitler vererek insanlığı diriltmeye devam ediyor..

Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun.



Oğulları ve torunları katil siyonistlerin vahşi saldırısında şehid edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye sabır ve başsağlığı diliyoruz.



Gazze halkı şehitler vererek insanlığı diriltmeye devam ediyor...