İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2024 Çarşamba / 2 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3195
  • EURO
    34,7353
  • ALTIN
    2422.91
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti Sözcüsü Çelik, Heniyye'ye başsağlığı diledi
Güncel

AK Parti Sözcüsü Çelik, Heniyye'ye başsağlığı diledi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze'de İsrail tarafından 3 oğlu ve 2 torunu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye başsağlığı diledi.

10 Nisan 2024 Çarşamba 22:20 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik, Heniyye'ye başsağlığı diledi
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze'de soykırımcı İsrail tarafından 3 oğlu ve 2 torunu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye taziye dileklerinde bulundu.

Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun.

Oğulları ve torunları katil siyonistlerin vahşi saldırısında şehid edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Gazze halkı şehitler vererek insanlığı diriltmeye devam ediyor..

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.