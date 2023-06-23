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AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail makamları bu eylemleri engellemelidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Filistin'deki Kur'an-ı Kerim'e saldırı olaylarına ilişkin tepki göstererek açıklama açıklama yaptı.

AA23 Haziran 2023 Cuma 09:01 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail makamları bu eylemleri engellemelidir
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarındaki Urif şehrinde Yahudi yerleşimcilerin Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı gerçekleştirmesine tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Kur'an-ı Kerim'e yapılan söz konusu saldırıyı lanetleyerek bunun tüm insanlığa karşı yapıldığını belirtti.

İslam düşmanlığı ve nefret suçlarının insanlığa karşı işlenmiş suçlar olduğunu ve bu nefret eylemlerinin asla kabul edilemeyeceğini kaydeden Çelik, "Filistinlilere dönük şiddet eylemleri giderek artmaktadır. Filistinli kardeşlerimizin meşru hakları sürekli hedef alınmaktadır. İsrail makamları bu eylemleri engellemelidir. Uluslararası toplum, bu şiddet olaylarına ve nefret suçlarına karşı somut tedbirler almalıdır." ifadelerini kullandı.

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