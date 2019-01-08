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AK Parti Sözcüsü Çelik: Kimse Türkiye'ye Kürtler konusunda ders veremez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un açıklamalarına yönelik olarak 'Kimse Kürtler'e sahip çıkma konusunda Türkiye'ye ders veremez' dedi.

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un açıklamalarına ilişkin sorulan bir soruyu yanıtlayan Çelik, "Karşınızdaki kişilerin mevkilerine baktığımızda, hakim olduklarını düşündüğümüz dosyaları söz konusu ettiğimizde ortaya çıkan açıklamaları son derece yadırgadık. Bunlar bilmemekten kaynaklanan açıklamalar değil, kasıtlı açıklamalardır. Pompeo ve Bolton, PYD/YPG'nin Kürtleri temsil etmediğini, terör örgütü olduğunu apaçık bilmektedir. ABD'nin aklına müttefik deyince Türkiye'nin gelmesi gerekir. Ama bunlardan DEAŞ'a karşı müttefikimiz diye bahsetmeleri büyük bir kırılmadır.

"KÜRTLERE SAHİP ÇIKMA KONUSUNDA KİMSE TÜRKİYE'YE DERS VEREMEZ"

Hiç kimse Kürt kardeşlerimize sahip çıkma konusunda Türkiye Cumhuriyeti'ne ders veremez. Kürtlerin tek dost devleti Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti devletine, 'Kürtlere dokunmayın' diyen kim varsa kendileri aynaya baksınlar ve Kürtlere yaptığı zulmü hatırlasınlar. 'Kürtlere dokunmayın, sahip çıkın' diyerek esas meselesinin terör örgütleriyle bir takım siyasi projeler gerçekleştirmek olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİR GECE ANSIZIN O BÖLGEYE GİDEBİLİRİZ"

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenlik meseleleri zamana oynamaya süreci uzatmaya ya da pazarlığa tabi değildir" diyen Çelik,"Bir gece ansızın oraya gidebiliriz ve burada ülkemize karşı tehdit oluşturan unsurları temizleriz. Türkiye bunu yaparken müttefikleri ile koordinasyon içinde yapacaktır, müttefiklerini yanında görmek istemektedir. Türkiye'nin güvenliği meselesi, kavram oyunlarına, kelime oyunlarına, cümlelerin tersten veya düzden kurulmasına müsait bir mesele değildir. Bizim mahallede dosta dost, düşmana düşman, teröriste terörist derler. PYD/YPG/PKK, DEAŞ teröristtir ve bunlar için gereğinin yapılmasından başka bir çare yoktur. Müzakere sürecektir, diplomatik süreçler devam edecektir, ortak mekanizmalar bulmaya gayret edeceğiz. Müttefiklerimizin, müttefiklik ilişkisine saygı göstermesini, Türkiye Cumhuriyeti'nin dostluğunu herhangi bir kimseye tercih etmemelerini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

 

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