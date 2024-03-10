AK Parti'den sert tepki: Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmündedir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, masum insanların hayatını topluca hedef alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetiminin ve katliam şebekesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamaların yok hükmünde olduğunu belirtti.

Küresel vicdanın, Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için oluşturduğu tehdidi lanetlediğinin altını çizen Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Katillerin hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye, Orta Doğu'da adil ve kalıcı barıştan yanadır, iki devletli çözümü ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni desteklemektedir. İsrail'de iktidarda olan mevcut Netanyahu hükümeti ise en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan ve Filistinlilere yönelik vahşi saldırganlığı dolayısıyla 'soykırım' suçlamalarına muhatap olmuş bir yönetimdir."