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AK Parti Sözcüsü Çelik: Önümüzde iki bayram var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İnşallah Ramazan Bayramı'ndan önce 31 Mart akşamı demokrasi bayramımızı kutladığımızda Adana'mızın ve Yüreğir'imizin müjdesini Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hediye edeceğiz.' dedi.

AA19 Mart 2024 Salı 22:58 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Önümüzde iki bayram var
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Çelik, Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan Adayı Halil Nacar'ın seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından düzenlenen toplantıda vatandaşlara hitap eden Çelik, katılımcıların coşkusunun, birlik, beraberlik ve kardeşliğinin herkes için sevinç kaynağı olduğunu söyledi.

Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime az süre kaldığını belirterek, "Başkaları sandık görünce kabus görseler de biz sandığı gördüğümüz zaman demokrasi bayramına yaklaştığımız için seviniyoruz. Önümüzde iki bayram var. Biri Ramazan Bayramı, inşallah hep beraber eda edeceğiz. İkincisi de 31 Mart'ta Halil Hacar'ı Yüreğir Belediye Başkanı yaparak demokrasi bayramını kutlayacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı"nı ilan ettiğini anımsatan Çelik, bunun şehirlerin de yüzyılı anlamına geldiğini vurguladı.

Çelik, Yüreğir ilçesinde önemli işlere imza attıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönem inşallah Halil Nacar kardeşimizi Yüreğir Belediye Başkanı yaparak Yüreğir'e hem yürekten bir başkan kazandıracağız hem de Yüreğir doktoruna kavuşmuş olacak. Halil kardeşimizin kadınlarımız, gençlerimiz, ak sakallı büyüklerimiz, çocuklarımız için projelerini gördünüz. Eğer Yüreğir'de yaşasaydım Halil Nacar gibi başkanım olsun isterdim."

Çelik, seçime gidilirken teşkilatların 24 saat sahada olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana'ya, Yüreğir'e çok kıymet verdiğini belirten Çelik, "İnşallah Ramazan Bayramı'ndan önce 31 Mart akşamı demokrasi bayramımızı kutladığımızda Adana'mızın ve Yüreğir'imizin müjdesini Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hediye edeceğiz." diye konuştu.

İlçeye yeni eserler kazandırılması için Nacar'a destek isteyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"İnşallah göreceksiniz Halil Bey'in açıkladığı projelerin bir kısmı 6 ay, bir kısmı 1 yıl, bir kısmı da 2 yıl içerisinde tamamlanacak. Bunların bitmesi için 5 yıla bile gerek kalmayacak. Yeni dönemde hanım kardeşlerimizin, gençlerimizin istediği, çocuklarımız için daha iyi bir Yüreğir için 'Halil Hacar' diyoruz. Herkesin daha mutlu olacağı, iyi nefes alacağı, belediye hizmetlerinin önümüzdeki dönemde yüksek memnuniyetle karşılanacağı bir Yüreğir için 'Halil Nacar' diyoruz."

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