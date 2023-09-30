AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyona tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis korumasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketi yakılarak provokasyon düzenlenmesine tepki gösterdi.

Erdoğan'ı hedef alan saldırıların Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine yapıldığına dikkati çeken Çelik, "Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz. İsveç makamları bu saldırılardan sorumludur. Nefret suçlarının ve terör propagandalarının demokratik değerleri tehdit etmesine müsaade edilemez. İsveç makamları nefret suçlarını ve terör propagandalarını durdurmalıdır" ifadelerini kullandı.