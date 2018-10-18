AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunanistan için en akıllıca yol gerilimi tırmandıracak eylemlerden uzak durmak

Çelik, Twitter hesabı üzerinden "Barbaros Hayreddin Paşa" gemisinin Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetinin Yunan gemisi tarafından taciz edilmesini kınadıklarını bildirdi.

Yunan gemisine gereken cevabın, Deniz Kuvvetleri tarafından verildiğini belirten Çelik, "Yunanistan, başta provokatif eylemlere imza atan savunma bakanı başta olmak üzere uluslararası hukuku sistematik olarak çiğnemektedir. Bunun sonucunda tek taraflı eylemlere girişmektedir. Bu taciz eylemlerine gerekli cevabın Türkiye tarafından en etkili şekilde verileceğini en iyi bilen ülke Yunanistan'dır. Hak ve menfaatlerimize sonuna kadar sahip çıkacağımız açıktır." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın son zamanlarda göz göre göre hukuku çiğneyen taciz eylemleri ile bir yere varmasının mümkün olmadığını ve her seferinde gereken karşılığı gördüğünü vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Yunanistan'ın taciz eylemlerine karşı güvenlik güçlerimiz tarafından verilen cevapları her zaman çok güçlü bir şekilde destekliyoruz. Hak ve menfaatlerimizin korunmasına dönük kararlı politikaların tavizsiz şekilde süreceğini bir kere daha vurguluyoruz. Yunanistan için en akıllıca yol, hukuka saygılı olmak ve gerilimi tırmandıracak eylemlerden uzak durmaktır."