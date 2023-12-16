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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, darbedilen AA foto muhabirine geçmiş olsun dileği

AK Parti Sözcüsü Çelik, Doğu Kudüs'te darbedilen AA foto muhabirine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AA16 Aralık 2023 Cumartesi 18:41 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, darbedilen AA foto muhabirine geçmiş olsun dileği
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te görevi sırasında darbettiği AA foto muhabiri Mustafa Haruf'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin saldırısına uğrayan AA foto muhabiri Mustafa Haruf'a geçmiş olsun. Tarihin en zalim saldırılarını kayda geçiren basın mensupları, fedakarca insanlık nöbeti tutuyor." ifadelerini kullandı.

  • doğu kudüs
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