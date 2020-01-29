29.01.2020 12:34 - Güncelleme: 29.01.2020 14:10

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

(Belçika'nın tepki çeken PKK kararı) Türkiye ile terör örgütünü eş tutmak izah edilemez. Bunlar PKK'yı iç mücadelede devlet dışı aktör olarak tanımlıyor. İnsani ve hukuki değerlerle asla bağdaşmayan karara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Bu mantıkla karar DEAŞ'ı da terör örgütü olmaktan çıkarır. Bu karar Belçika yargısı için ağır bir lekedir. Bir terör örgütünü aklamaya çalışması, Belçika yargısının terör karşısında içine düştüğü zaafı göstermektedir.

"BU BİR BARIŞ PLANI DEĞİL, İŞGAL PLANIDIR"



(Trump'ın sözde barış planı) Gayrimeşru işgali meşrulaştırma planıdır. Trump'ın planı köleleştirme planıdır.

Olan Filistinlilerin varlığını şartlı hale getiriyor. Filistin halkının meşru taleplerinin tamamen hiçe sayıldığı bir işgal planıdır.

İsrail'in güdümü altında Filistinliler için sadece bir işgal yönetimi mekanizması vadedilmektedir.

ABD'nin planı ölü doğmuştur, barışa hizmet etmesi mümkün değil.

Filistin'in desteklemediği hiçbir planı desteklemeyeceğiz.

Filistin topraklarında, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması amacıyla çalışmalara devam edeceğiz.

(Deprem vergisi) Toplanan vergilerin çok daha fazlası deprem konusundaki çalışmalar için harcanmıştır.

(İmamoğlu'na tepki) İstanbul Belediye Başkanı Elazığ’a gitmemiş. Erzurum’a tatile giderken Elazığ’a uğramış. Bunu pek çok yazarın da ifade ettiğini görüyoruz. Tabi burada bir afet durumu var, bütün afetle birlikte aziz milletimiz tek yürek olarak kalbi Elazığ’da olacak şekilde elinden gelen yardımları Elazığ’a ulaştıracak şekilde çaba göstermektedir. Bakanlarımız oradadır, oradan ayrılmamışlardır. Orada enkaz çalışmaları bitmesine rağmen köy köy gezerek çalışmalarını yürütmektedirler. Elazığ’a gitmek böyle olur.

Orada tatile giderken oraya uğramak şeklinde yaklaşımın nasıl eleştiri aldığını, yanlış bulunduğunu biz de görüyoruz. Herkes kendine yakışanı yapar.