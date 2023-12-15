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  • AK Parti Sözcüsü Çelik'ten cami provokasyonuna tepki: İsrail yönetimi ahlaksız tutumu ile bir kez daha tarihe geçti
Güncel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten cami provokasyonuna tepki: İsrail yönetimi ahlaksız tutumu ile bir kez daha tarihe geçti

İsrail askerlerinin bir camiye girerek yaptığı provokasyona tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İsrail yönetimi en temel insani değerlere yönelik ahlaksız tutumu ile bir kez daha tarihe geçti.' dedi.

15 Aralık 2023 Cuma 12:51 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten cami provokasyonuna tepki: İsrail yönetimi ahlaksız tutumu ile bir kez daha tarihe geçti
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenledikleri baskınlar sırasında bir camiyi işgal ederek hoparlörlerinden Yahudi duası okumasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

İsrail yönetimi, Filistinlilere karşı yürüttüğü vahşi katliamları her türlü kutsalı da hiçe sayarak sürdürüyor.

Son olarak Cenin Mülteci Kampı'na baskın yapan İsrail askerleri bir camiye girerek provokasyona imza attı.

İsrail yönetimi en temel insani değerlere yönelik ahlaksız tutumu ile bir kez daha tarihe geçti.

Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Müslümanların kutsallarına yönelik saldırılar insanlık düşmanı eylemlerdir.

Müslümanların kutsallarına yönelik provokasyon yapanlar günü geldiğinde bu suçlarla yüzleşeceklerdir.

İsrail'in Filistinli sivillere yönelik devlet terörü ve yerleşimci terörü Uluslararası Ceza Mahkemesi konusu olacaktır.

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