İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Kasım 2020 Salı / 17 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4491
  • EURO
    9,8646
  • ALTIN
    514.157
  • BIST100
    1143.7
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Viyana'daki saldırıya kınama: Terör küresel bir tehdittir
Güncel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Viyana'daki saldırıya kınama: Terör küresel bir tehdittir

AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Terör, küresel bir tehdittir ve tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Terörle mücadele de samimi bir uluslararası çaba gerektirir.' dedi.

03 Kasım 2020 Salı 11:08 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 11:08
ABONE OL

Viyana'da yaşanan terör saldırısı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı: 

Viyana’da gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz. Bu lanetli saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyoruz. Teröre karşı Avusturya halkının yanındayız. Terör, küresel bir tehdittir ve tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Terörle mücadele de samimi bir uluslararası çaba gerektirir. Bu bilinç ile Avusturya halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörizmin karşısında, Avusturya halkının yanındayız. 

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.