Viyana'da yaşanan terör saldırısı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:
Viyana’da gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz. Bu lanetli saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyoruz. Teröre karşı Avusturya halkının yanındayız. Terör, küresel bir tehdittir ve tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Terörle mücadele de samimi bir uluslararası çaba gerektirir. Bu bilinç ile Avusturya halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörizmin karşısında, Avusturya halkının yanındayız.