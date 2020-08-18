'CHP'nin arkasında olmadığı bir darbe girişimi var mı?'

18 Ağustos 2020 Salı 18:12 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 18:59

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

- (Biden'ın) Yaptığı açıklama diplomatik nezaketten çok uzak. Sözlerinin darbecilik olduğunu fark edip seçim diyor. Biden'ın 'seçim' diye kullandığı kelime 'darbe' anlamına geliyor. Kendisi de bunu fark ettiği için özellikle 'darbe değil seçim' ifadesini kullanıyor

- Eski sömürge zihniyetini yansıtan bir yaklaşım.

- Cumhurbaşkanımız Libya’da Doğu Akdeniz’de onların dediğini yapsaydı, yaptıklarına sessiz kalsaydı onların gözünde otokrat değil demokrat olacaktı. ‘Ben Erdoğan’ı değiştireceğim ama bunu darbeyle değil seçimle yapacağım’ diyor. Sözlerinin tam anlamıyla darbecilik olduğunu fark ettiği için darbeyle değil seçimle diye ekleme yapıyor.

- (CHP'nin yorumları) Türkiye'nin seçilmiş yönetimini hedef alan her söz milletimizin iradesine karşı husumet besleyen bir tavırdır. Esas sorulması gereken soru şudur: 'Ben muhalefetle işbirliği yapacağım' dediği halde niçin sizin bazı üyeleriniz 'Erdoğan seçimle ya da başka türlü gidecek' diye açıklamalar yaptı?

- CHP gerekli tavrı koymadı. Demokrasiye sahip çıkanlar 'ama' ile başlayan cümle kurmaz.

- Biden'ın sözlerinde Kürt vatandaşlarımıza yönelik saldırı var. Bu topyekun reddedilmiştir. Hiç bir siyasi ahlakla bağdaşmayacak bir anlayış söz konusudur. Ne tek bir Kürt vatandaşımız ne bölgedeki tek bir Kürt çocuğu bu emperyalist siyasetin lejyoneri olmaya asla iyi bakmaz.

- Kim PKK/PYD'ye destek veriyorsa, PKK/PYD'ye silah gönderiyorsa Kürt çocukları için sadece ölüm istiyordur."

- Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, demokrasimizi yıkamaz, hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez.

- Siyasi tarihimize baktığımızda CHP'nin arkasında olmadığı bir darbe girişimi var mıdır?

- Türkiye'de kriz çıkmasını isteyerek kendisine yol açabileceğine inanan bir damar var. 'Doğu Akdeniz'deki duruşunuzdan vazgeçin' gibi bir yaklaşım üretiyorlar.

- Ekonomi konusunda nezih bir dille yapılan eleştirileri takip ediyoruz ama bu kriz dilencileri, dünyaya baksınlar, Türkiye bu pandemi sürecini başarılı şekilde yürüttü. Bundan sonra da üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

- Fransa, Doğu Akdeniz'de provokatif bir rol üstlenmektedir.

- Yunanistan bölgede boyunu aşan oyunlar oynuyor.

- AB'nin herkese sükunet telkin ederken Yunanistan'ın yaklaşımlarına karşı da sesini yükseltmesi gerekiyor. Batı Trakya'daki Türk azınlık yalnız değildir.

- İstikrar ve güven isteyen için en önemli ortağız ama hak ve menfaatlerimizi gasbetmek isteyenlere de verecek bir damla Mavi Vatan suyumuz yok.

- (İsrail-BAE anlaşması) BAE, Arap Barış Planı'yla karşı karşıya gelen bir anlaşma imzalandı. Filistinlilerin içinde olmadığı çözümün sonuç vermesi mümkün değildir.

Soru- Cevap

- (İstanbul Sözleşmesi) Onla ilgili çalışma devam ediyor. Burada biz gerçekten nezih bir diller kadınlara hakaret etmeden görüşünü ifade eden herkesi takip ediyoruz. Burada esas olan kadını korumak ve güçlendirmekle ilgili yaklaşımla aileyi korumak arasında bir çelişki görmüyoruz. AK Parti Türkiye'nin en güçlü kadın siyasi hareketidir. Esas amacımız kadını korumak ve güçlendirmek hem de aile kurumunu güçlü tutmak şeklinde bir yaklaşım olduğunu ortaya koyuyoruz. Türkiye kendi tezini ortaya koyabilecek, kendi hukukunu üretebilecek yeteneğe sahiptir. Ne kadını güçlendirmeyi ne aileyi korumayı terk edeceğiz. Kadının kamusal alana çıkması, eşitlik konusunda çeşitli mesafeler alınması konusunda devrimci işler yaptık, daha da fazlasını da yaparız.