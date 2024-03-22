İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2024 Cuma / 13 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0267
  • EURO
    34,6725
  • ALTIN
    2226.89
  • BIST100
    9111.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ''eser siyaseti'' vurgusu
Güncel

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ''eser siyaseti'' vurgusu

Adana'da iftarda vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Yapacağımız iş Cumhur İttifakı'nı, Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekleyerek Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı için şehirlerimizin yüzyılı için eser siyasetine güç vermek, enerji vermek olmalı.' dedi.

AA22 Mart 2024 Cuma 21:17 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ''eser siyaseti'' vurgusu
ABONE OL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da iftarda vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, iftara katılan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya kente gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Seçimlere kısa bir süre kaldığını anımsatan Çelik, şunları söyledi:

"Ramazanın sonunda Ramazan Bayramı var ama bu sefer iki bayram birden yapacağız. Biri Ramazan Bayramı diğeri 31 Mart'ta demokrasi bayramı. 31 Mart'ta büyükşehirde Fatih Mehmet Kocaispir'i, Yüreğir'de Halil Nacar'ı sandıktan çıkararak demokrasi bayramını kutlayacağız. Artık son viraja girdik. Mahallelerinize, akrabalarınıza, komşularınıza gidin. Geçen seçimde farklı partilere oy kullanmış bütün vatandaşlarımıza şunu söyleyin; 'Gelin bu sefer eser, hizmet siyasetinin temelinde birleşelim.' Altılı, yedili masa genel seçimlere giderken hangi sözleri veriyordu, şimdi birbirlerine düşmanca ifade kullanıyorlar. O zaman demiştik ki, 'Altılı, yedili, sekizli masayla bırakın devlet yönetmeyi, çay bile demlenmez'. Dediğimiz çıktı, şimdi birbirlerine en ağır lafları söyleyerek, birbirlerine düşmanlık ederek bu işi beceremeyeceklerini gösterdiler. Onların yerel yönetimde de vatandaşımıza vereceği bir hizmet yok. Yapacağımız iş Cumhur İttifakı'nı, Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekleyerek Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı için şehirlerimizin yüzyılı için eser siyasetine güç vermek, enerji vermek olmalı."

Yüreğir'de bazı muhalefet partisi adaylarının vatandaşlara, "Ben muhalefet partisinden aday oldum ama yarın kazanırsam Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına geçeceğim." dediğini aktaran Çelik, "Böyle bir şey yok. Bizim işimiz altılı, yedili masaya benzemez. Masanın üstünde, arkasında, altında başkası yok. Yüreğir'deki adayımız Halil Nacar, başka adayımız yok. Onu seçeceğiz. Halil Başkanı seçtiğimizde Yüreğir, hem başkanına hem doktoruna kavuşacak. Bütün Adana'ya hizmet için de Fatih Mehmet Kocaispir kardeşimizi başkan yapacağız ve Adana'nın her tarafında bu eser siyasetini tekrar ayağa kaldıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Zenbilci, Sunay Karamık, Abdullah Doğru ve Faruk Aytek, AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, MHP İl Başkanı Yusuf Kanlı, Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Cumhur İttifakı Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar ile davetliler ve partililer katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.