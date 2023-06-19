AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

YEREL SEÇİMLER

Yerel seçimlere dönük hazırlıklar başladı. Siyaset kesintisiz yapılan bir iştir. Vatandaşa hizmete ara verilemez. Yerel seçimlere giderken kendimizi daha iyi anlatmak, yerel seçim sürecine kadar öngördüğümüz temasları yerine getirmek için kuvvetli şekilde temasları sürdüreceğiz. Oyumuzun arttığı azaldığı, güçlü olduğumuz, olamadığımız yerler bağlamında vatandaşımızın bizden beklentilerini tespit etmeye çalışarak değerlendirmeleri yapıyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE

İçişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız ve MİT'in terörle kapsamlı mücadelesi devam edecek. FETÖ ile ilgili yeni bilgilere erişilebilecek bir aşama kat edildi. DEAŞ'la mücadelede bu yıl 582 operasyon gerçekleştirilmiştir. Sınır ötesi operasyonlarda hassasiyetimizi koruyoruz. O ülkelerde terör örgütlerini bertaraf için güçlü irade ortaya konulamayınca biz kendi topraklarımıza bu ülkelerden yapılan saldırıyı bertaraf etmek için mücadeleyi veriyoruz.

KAHRAMANMARAŞ VE HATAY DEPREMLERİ

Deprem bölgesinde yaraların sarılması konusu gündemimizden düşmeyecektir. Her toplantımızın değişmeyen en önemli maddesi deprem konusundadır. Şehirlerimizi afetlere daha dayanıklı hale getirmek için de çalışmalar devam ediyor. 13 çalıştay ve toplantılarla tavsiye kararları ortaya çıkmıştır. Eylül-ekim ayları içinde 60-70 bin konutun teslimi planlanmaktadır. Şu ana kadar 168 bin 180 konutun ihalesi yapıldı. Bu yıl 311 bin konutun tamamlanması için çalışıyoruz.

"KİRALARLA İLGİLİ ŞİKAYETLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Enflasyonla ilgili hayat pahalılığı ile ilgili sıkıntıları, Rusya-Ukrayna kaynaklı sıkıntıları gidermek için seçimden sonra mücadeleyi sürdüreceğiz demiştik. Kiralarla ilgili olarak bize ilettikleri bütün şikayetleri yakından takip ediyoruz. Bu konudaki mücadelemizi ivmesini artırıp etkisini genişleterek devam ettireceğiz. Enflasyonun tek haneye inmesi konusunda yeni hükümetimiz Türkiye Yüzyılı'nı kucaklayacak politikaları hayata geçirmeye devam edecektir.

"İSVEÇ'İN YASALARI UYGULANMIYOR"

İsveç'in attığı adımlar var. İsveç'te çıkarılan yasaların ortaya çıkması yetmiyor, güçlü şekilde uygulanması gerekiyor. Ya yargı ifade hürriyeti adı altında yeterli uygulama alanına sokmuyor ya da güvenlik güçleri yerine getirmiyor. Bize iade ettikleri de terörle değil, uyuşturucu ile bağlantılı kişiler.

"KKTC'NİN EGEMENLİK HAKLARINA SAYGI DUYULMALI"

Kıbrıs Türkü'ne, Kıbrıs Türkü'nün egemenlik, eşitlik haklarına saygı duyulmalı. Son zamanlarda AB ve ABD'nin yaklaşımlarının olumlu olmadığını gördük. AB fasılları açmıyor. Masada müzakere bile etmeyelim yaklaşımı ortaya konulduğunda bu ideolojik önyargı ile hareket ettiklerini gösteriyor. Türkiye olmaksızın AB'nin bir siyasal açılım gerçekleştirebilmesi, barışa dönük diplomasi ortaya konabilmesi mümkün değil. Oyalama siyasetinin değişmesi gerekiyor. Gümrük Birliği ve vize serbestisi adımı öncelikli olarak atılabilir.

ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Cumhurbaşkanımızın göreve başlama törenine gelmesi, davet edilmesi buradaki iyi niyeti göstermektedir. Kafkasya'da diyaloğun güçlenmesi, dünyanın içinden geçtiği çalkantılı dönemde de son derece kıymetli olacaktır.

SORU-CEVAP

(Asgari ücret) Saygı göstermemiz gerekiyor, asgari ücret toplantısından sonra 3. kez toplanacağız dediler. O toplantıdan çıkacak karara göre tarih de ortaya çıkacaktır. Cumhurbaşkanımızın önüne geldiğinde açıklanacaktır. Bu toplantıda asgari ücret gündeme gelmedi.

(Erdoğan'ın biyografisindeki Türkiye Cumhurbaşkanı ifadesi) Türkiye Cumhurbaşkanı geçiyor. Bu itirazı getirenler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı itirazı getiriyorlar. Bilmediği için soranlar da var, bir taraf da rejim tartışması çıkarmak için yapıyor bunu. Zaten Türkiye Cumhurbaşkanı demek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başı demektir. Geçmiş Cumhurbaşkanları döneminde de bu şekilde yapılmış. TDK diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı diye bir ifade tekrar olur. Bu zaten o manaya geliyor. Tartışma yok burada. YSK da bunu bu şekilde kullanmaktadır. Burada 'cumhuriyet ifadesi niye yok' denilecek bir durum değildir.