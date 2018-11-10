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AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı saha analiz raporunu Başkan Erdoğan’a sundu

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, halkın beklentileri, mevcut başkanların durumu, alternatif adayların değerlendirildiği saha analiz raporunu Başkan Erdoğan’a sundu.

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AK Parti Yerel Yönetim Başkanlığı, teşkilatlarla yapılan görüşmeler, tebdili kıyafetle halkın arasında karışarak yapılan değerlendirmeler ve STK’lar gerçekleştirilen toplantılar neticesinde, 81 ilin adeta fotoğrafını çekti.  Genel Merkez’de toplanan saha analizi sonuçları, 700 sayfalık bir rapor haline getirilerek Başkan Erdoğan’a sunuldu.
 
VATANDAŞ ‘YENİ YÜZ’ İSTİYOR: Rapora göre, vatandaşların yeni söylem ve yeni proje ve yeni yüzler görmek istediği ifade edildi.  
 
KADIN VE GENÇ VURGUSU: STK’lara ve vatandaşlara kimi aday görmek istiyorsunuz sorusu da yöneltildi. Vatandaşların genç isimlere ve kadın adayların belediye yönetimleri içerisinde yer alması isteği de dikkat çekti. 
 
SÖZLER YERİNE GETİRİLDİ Mİ?: Geçmişte vatandaşa verilen sözlerin hangi oranda yerine getirildiği, hangi projelerin tamamlanamadığına yönelik değerlendirmelerde yer aldı. Saha araştırmaları kapsamında esnaf, çiftçi, şoför, işçi ve işveren temsilcilerinin kent yönetimiyle ilgili değerlendirmeleri de toplandı.  
 
ADAYLIĞA REHBER OLACAK: Rapor aday belirleme sürecinden rehberlik yapacak. 
 
(Akşam)

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