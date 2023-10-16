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AK Parti'de yerel seçim çalışmalara hız verildi! İsim anketleri için tarih belli oldu

AK Parti'de yerel seçimler için çalışmalara hız verilirken isim anketlerinin Kasım ayında başlayacağı öğrenildi.

Yeni Şafak16 Ekim 2023 Pazartesi 08:27 - Güncelleme:
AK Parti'de yerel seçim çalışmalara hız verildi! İsim anketleri için tarih belli oldu
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AK Parti'de 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için çalışmalara hız verdi. AK Parti yönetimi ve milletvekilleri, başta büyükşehirler olmak üzere 81 ilde sahaya indi. Bunun yanı sıra 14-28 Mayıs seçimlerinden beri Ar-Ge Başkanlığı 81 il ve yaklaşık 200 büyük ilçede farklı kategorilerde 350'ye yakın anket yaptı. Anketlerle şehirlerin sorunları, yerel seçimlerde seçmen davranışlarına yön veren etkenler tespit edildi.

KİMİ GÖRMEK İSTERSİNİZ?

Şimdi ise anketlere kasımdan itibaren aday isimleri eklenecek. Yeni Şafak'ın haberine göre, AK Parti, 81 ilde vatandaşa açık uçlu olarak "Kimi aday görmek istersiniz?" sorusunu yöneltecek. Öte yandan AK Parti'nin yerel seçimler sonrası yapacağı kongrenin tarihi de netleşmeye başlıyor. Kongre için haziran başı ya da eylül sonu ön plana çıkıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, kongre sonrasında 'A Takımı'nda büyük değişiklik yapacağı belirtiliyor.

ÖNCELİK ULAŞIM VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması planlanan "kentlerin sorunlarının belirlendiği" anketlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de ana sorunun ekonomi, ulaşım, trafik, göç, altyapı ve sokak hayvanları olduğu tespit edildi. Seçim kampanyasında İstanbul'da öncelik ekonomi, ulaşım ve kentsel dönüşüm projelerinde olacak. Anketlerde çıkan sokak hayvanlarıyla ilgili projelere de yer verilecek.

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